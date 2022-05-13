Новосибирские власти намерены ввести меры поддержки сферы торговли

В Новосибирской области планируется продлить без проведения торгов отдельные заключенные договоры на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли. В регионе также намерены продлить некоторые разрешения на право организации розничного рынка.

Соответствующие меры указаны в проекте постановления правительства Новосибирской области «О реализации отдельных положений постановления правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» в сфере торговли».

Документ размещен на сайте электронной демократии региона, он еще не принят. Разработчиком постановления выступает министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Согласно проекту постановления, на территории Новосибирской области планируется продлить без проведения торгов на пять лет заключенные договоры на размещение нестационарных торговых объектов, включая договоры аренды для их размещения на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, сроки действия которых истекают в период с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2026 года.

На три года также без торгов планируется продлить такие заключенные договоры на размещение объектов для осуществления развозной торговли, сроки действия которых истекают в указанный период времени.

«Выданные разрешения на право организации розничного рынка, сроки действия которых истекают (истекли) с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2026 года, продлеваются на 5 лет»,— сказано в постановлении.

В документе указано, что правительство региона постановляет продлить договоры и разрешения в соответствии с постановлением правительства РФ, «в целях обеспечения устойчивости отдельных отраслей экономики Новосибирской области, поддержания социальной стабильности».

Отметим, ранее стало известно о том, что в Новосибирске планируется наложить мораторий на демонтаж нестационарных объектов коммерческого назначения. Мера поддержки коснется владельцев тех объектов, с которыми ранее были заключены договоры на размещение.