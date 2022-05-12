Уголовные дела по фактам пожаров возбуждены в пяти районах Новосибирской области

Уголовные дела о неосторожном обращении с огнём и поджогах травы возбуждены в пяти районах Новосибирской области. В результате пожаров там сгорели дачные участки, жилые дома, надворные постройки и лесные насаждения.

За нарушение пожарной безопасности призовут к ответу жителей Мошковского, Болотнинского, Доволенского, Коченёвского и Северного районов, сообщает Telegram-канал областного правительства 12 мая.

Кроме того, с начала пожароопасного сезона в Новосибирской области возбуждено 664 дела об административных правонарушениях. По 150 делам уже вынесены решения о назначении штрафов – рублём наказаны 148 жителей и два юридических лица. Общая сумма взысканий составила более 500 тыс. руб.

В областном правительстве напоминают, что пожароопасный режим на территории региона продлён до 15 мая.

В этом году в России произошёл ряд крупных природных пожаров. Больше всего территорий огонь охватил в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. В числе наиболее пострадавших регионов – Курганская область и Красноярский край, где только 7 мая сгорело более 800 строений в 60 населённых пунктах. В 49 регионах страны действует особый противопожарный режим.

В Новосибирской области особый противопожарный режим был введён уже в апреле – к середине месяца в регионе зафиксировали более тысячи природных пожаров.

По мнению специалистов, причинами разгула стихии в этом году стали перехлёст проводов с последующим коротким замыканием и неосторожное обращение с огнём, а распространению пожаров способствовал сильный ветер.