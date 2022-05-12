Новосибирские предприниматели смогут обсудить бизнес-задачи на «ИнвестШтурме»

Юлия Моисеева
 
Миниатюра для: Новосибирские предприниматели смогут обсудить бизнес-задачи на «ИнвестШтурме»
Фото: НОО "Опора России"

В рамках «Недели предпринимательства» в Новосибирске 25 мая пройдёт дискуссия «ИнвестШтурм «Инвестиции в бизнесе». Эксперты и собственники компаний, занятые в различных отраслях, смогут обсудить нерешённые задачи и дать советы коллегам.

Как сообщает организатор мероприятия – новосибирское областное отделение общероссийской общественной организации «Опора России», встреча пройдёт в уже зарекомендовавшем себя новосибирцам формате «быстрых знакомств», или «нетворкинга».

В числе участников, которых, как предполагается, будет более ста, — как предприниматели, так и инвесторы, действующие и начинающие. На встрече можно будет обзавестись новыми деловыми контактами, обменяться опытом, познакомиться с экспертами, обсудить идеи для решения деловых задач и проверить свою бизнес-гипотезу.

«ИнвестШтурм» пройдёт 25 мая на площадке ресторана МЁD по адресу: улица Красноярская, 35.

По всем вопросам можно обращаться в исполнительную дирекцию Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: тел. 8 (983) 310-26-00, (383) 239-26-00.

Мероприятие организовано совместно с мэрией Новосибирска.

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