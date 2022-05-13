Игорь Салов поздравляет директора ЗЖБИ-4 Николая Мочалина с юбилеем

13 мая директор ЗЖБИ-4 Николай Мочалин отмечает 70-летие. «Континент Сибирь» публикует поздравление от председателя Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игоря Салова.

Уважаемый Николай Андреевич!

Примите поздравления с юбилеем и пожелания долгих лет жизни! Вы – пример успешного предпринимателя и активного общественного деятеля.

Как предприниматель и инженер-строитель Вы олицетворяете все лучшее, что есть в профессии строителя: компетентность, требовательность, внимательность, терпение и стремление к высоким стандартам работы. Надеюсь, что сложившаяся экономическая ситуация не внесет серьезных изменений в развитие строительного комплекса, если все будут относиться к делу так же как Вы.

Ваше внимание, как депутата Заксобрания Новосибирской области, к работе комитета по аграрной политике природным ресурсам и земельным отношениями и работе комиссии по экологии помогает оперативно решать стратегические проблемы. Пусть все Ваши задумки и планы становятся реальностью!

Уверен, ваша активная жизненная позиция, небезразличное отношение к жизни своих земляков, опыт и знания всегда будут востребованы!

Пусть живет в Вас стремление к еще большим свершениям, пусть рядом с Вами будут родные близкие и понимающие люди, чтобы и дальше Вас всегда окружали только надежные партнеры, готовые в любой момент прийти на помощь. Желаю неиссякаемой энергии, здоровья, удачи и благосостояния Вам и Вашим близким!

Игорь Салов, председатель Попечительского Совета «ОПОРЫ РОССИИ» в Новосибирской области