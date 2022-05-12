Раскрасивший крыльцо мэрии новосибирский директор котельной заплатит почти 100-тысячный штраф

Центральный суд Новосибирска назначил штраф мужчине, пытавшемуся нанести государственную символику Украины на здание мэрии города. Нарушителю придётся заплатить 93 тысячи рублей.

Согласно сообщению суда, опубликованному 12 мая, мужчина заплатит два штрафа в размере 48 тыс. руб. и 45 тыс. руб. за два правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ — дискредитация вооружённых сил РФ.

Решение в законную силу пока не уступило.

По данным правоохранителей, 24 марта мужчина покрасил асфальтовое покрытие на углу мэрии, а 9 апреля нанёс краску у входа в здание.

Как следует из сообщения, опубликованного на Telegram-канале мэра Новосибирска Анатолия Локтя в начале апреля, мужчина пытался окрасить пандус и крыльцо горадминистрации в синюю и жёлтую краски. Во время одного из правонарушений он был пойман. Нарушителем оказался 41-летний директор частной котельной Станислав Карзанов. Мэр предложил наказать его принудительными работами.

В Центральный районный суд Новосибирска дело об административных нарушениях поступило 13 апреля.

Напомним, накануне по статье о дискредитации ВС РФ новосибирцу назначили штраф в размере 30 тыс. руб. Поводом для заведения административного протокола стал пост в соцсетях.