Министерство энергетики РФ прокомментировало информацию о причинах возникновения лесных пожаров в Сибири, появившуюся в средствах массовой информации. В ведомстве подчеркнули, что повреждения линий электропередачи (ЛЭП) не могли спровоцировать возгорание из-за наличия систем защиты и автоматики, предотвращающей короткие замыкания.

Разъяснение размещено в телеграм-канале Минэнерго РФ. Как отмечается в сообщении, ежегодно перед началом пожароопасного периода объекты энергетики переходят на функционирование в режиме повышенной готовности.

«При скорости ветра более 20 м в секунду электросеть 0,4, 6–10 кВ не может работать штатно, то есть, без повреждения проводов, опор и изоляторов. Эти случаи не являются основной причиной возникновения очагов пожаров. Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечивается устройствами релейной защиты и автоматики. Любое короткое замыкание на линии автоматически выявляется и ликвидируется в срок не более одной секунды посредством отключения линии. Этот механизм в том числе призван обеспечить и пожарную безопасность энергообъектов», – отметили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что перед началом пожароопасного периода энергокомпании проводят комплекс технологических и организационных мероприятий, направленных на минимизацию воздействия лесных и техногенных пожаров на объекты ТЭК. Уже с 14 апреля на большей части территории Урала и Сибири действовал режим повышенной пожарной опасности. Ситуация осложнилась 6 и 7 мая, когда на территориях Красноярского края, Кемеровской, Омской, Курганской и Иркутской областей наблюдался ураганный ветер, и число возгораний кратно возросло. Сетевой комплекс работал в сверхнормативных условиях.

Как отметили в министерстве, масштабные отключения энергоснабжения в этот период были связаны как с повреждением линий электропередачи в результате воздействия пожаров, так и с превентивными отключениями по заявкам МЧС, которые проводились с целью обеспечения безопасной работы пожарных.

В Минэнерго подчеркнули, что при выяснении причин пожаров в каждом отдельном случае необходимо дождаться результатов соответствующего технического расследования. В ведомстве поясняют, что, например, упавший на землю провод ЛЭП является следствием повреждения деревянной опоры в результате низового пожара сухой травы, а большинство повреждений, выявляемых при осмотре воздушных линий, свидетельствуют о том, что опоры, изоляторы, провод вышли из строя в результате внешнего воздействия пожара, возникшего за пределами охранной зоны линии.

«При техническом расследовании необходимо учитывать выполнение либо невыполнение профилактических работ на территории муниципальных образований и СНТ для подготовки к пожароопасному сезону. Например, подготовка объектов ТЭК – электростанций и подстанций — включает в себя очистку от сухостоя, проверку систем пожаротушения, подготовку персонала, профилактический осмотр и так далее», – подытожили в Минэнерго.