Свыше 1,5 млн жителей Новосибирской области прошли полный курс вакцинации против COVID-19

Более 1,5 млн жителей Новосибирской области прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции. По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, ситуация с распространением заболевания в регионе в настоящий момент стабильная.

В Новосибирской области продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона. В настоящее время в Новосибирской области первым компонентом препарата против COVID-19 привились более 1 млн 637 тыс. человек, прошли полный курс вакцинации свыше 1 млн 558 тыс. жителей региона.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ходе брифинга оперштаба 12 мая, за последние сутки в регионе выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19. Резерв свободного коечного фонда составляет 35%.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции сейчас пока стабильная. Но хочу обратить внимание всех жителей Новосибирской области, что основным способом профилактики является вакцинация и ревакцинация», — подчеркнул министр.

Министр также отметил, что выходные и праздничные дни в регионе «прошли спокойно» — министерство здравоохранения не фиксирует увеличения количества обращений в связи с COVID-19. Так, по данным оперативного штаба, 11 мая в Новосибирской области выявили 80 случаев заражения коронавирусом, днем ранее — 83 случая. 9 мая, в День Победы, COVID-19 выявили у 79 жителей региона, 8 мая заболевание подтвердилось у 81 человека.

Всего по состоянию на 12 мая в регионе зарегистрировано 257 287 случаев коронавируса, в том числе у 38 207 детей. 250 365 пациентов выздоровели, 5 643 скончались.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал о том, что после майских праздников в регионе могут ввести масочный режим в медицинских учреждениях. Требование об обязательном ношении масок в области отменили в конце марта текущего года.