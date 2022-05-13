13 мая директор ЗЖБИ-4 Николай Мочалин отмечает 70-летие. «Континент Сибирь» публикует поздравление от группы компаний «Химметалл».

Уважаемый Николай Андреевич!

Сегодня Вы празднуете особый день рождения – юбилей! Вы вступили в «золотой» возраст, когда опыт и знания идут рука об руку с силой и возможностями. Благодаря Вашему профессионализму, организаторским способностям и нестандартному подходу к делу завод ЖБИ-4 вышел в лидеры отрасли. Из железобетонных изделий и конструкций Вашего предприятия построены многие знаковые объекты в Новосибирске и области, такие как здание молодежного театра «Глобус».

В настоящее время перед строительной отраслью Новосибирской области стоят серьезные задачи. Они требуют современных подходов, взвешенных решений и качественных строительных материалов. Надежное партнерство с ЗЖБИ-4, Ваш личный опыт и знания, являются залогом нашей совместной успешной работы сегодня и в будущем!

Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть жизнь дарит Вам только яркие впечатления и положительные эмоции! Пусть будет хороший клёв не только на рыбалке, удача не только на охоте, но и в жизни! Счастья Вам и процветания!

ГК «Химметалл»

