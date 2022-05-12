ГК «Химметалл» поздравляет Алексея Кондратьева с юбилеем

12 мая заместитель мэра – директор департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев отмечает 50-летие. «Континент Сибирь» публикует поздравление от группы компаний «Химметалл».

Уважаемый Алексей Валерьевич!

Наш дружный коллектив сердечно поздравляет Вас с такой важной и знаменательной датой, как 50-летний юбилей! 50 лет — это важный этап в жизни каждого человека. Это граница, на которой можно обернуться назад, вспомнить свои жизненные достижения и ошибки, оценить пройденный путь. И, в то же время, — посмотреть вперед, уверены, перед Вами открываются блестящие перспективы.

Мы высоко ценим Ваш профессиональность, компетентность и преданность делу. В том, что Новосибирск прирастает новыми современными объектами, что архитектурный облик нашего города преображается в лучшую сторону, безусловно, есть и Ваша заслуга.

Еще раз искренне поздравляем Вас и желаем всегда находить выходы из самых сложных ситуаций, легко угадывать оптимальные пути решения и всегда сохранять присутствие духа. Пусть исполняются все планы и желания! На все задумки хватает сил и здоровья! Удачи Вам, успехов и счастья!

ГК «Химметалл»