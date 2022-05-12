Красноярская прокуратура организовала проверку после появления масляного пятна на Енисее

Прокуратура Красноярского края выясняет причины появления масляного пятна в районе береговой насосной станции городской ТЭЦ-1. Предполагается, что это предприятие может быть источником загрязнения.

Наличие масляного пятна в районе Красноярской ТЭЦ-1 было установлено в ходе прокурорской проверки, которую надзорное ведомство провело вместе с Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора.

Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения загрязнения.

«В ходе осмотра территории были обнаружены масляные пятна. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, устанавливается возможность (факт) поступления масляных пятен через сбросной канал АО «Красноярская ТЭЦ-1» в реку Енисей», — говорится в сообщении краевой прокуратуры 12 мая.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты прокурорского реагирования.

Напомним, в феврале Красноярский край в очередной раз был признан лидером по уровню загрязнённости атмосферного воздуха в России. В марте 2021 года край даже назвали самым загрязнённым городом мира. В мае того же года экологические активисты потребовали через суд призвать к ответственности губернатора Александра Усса, проявляющего, по их мнению, бездействие в решении экологических проблем.

Экологическую обстановку в Красноярском крае также просили взять на личный контроль президента России Владимира Путина. Сейчас регион борется с последствиями массовых природных пожаров, однако официальных данных о назначении ответственных за эту работу пока нет.