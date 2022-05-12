Чип внутри меня – в Новосибирске пройдет премьера научно-популярного фильма

Показ научно-популярного кинофильма «Чип внутри меня» и онлайн-обсуждение с режиссёром Юлией Киселёвой состоится в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» 13 мая в 19:00. В основе документального фильма — истории пяти людей с имплантатами в голове.

На фоне популярной темы чипирования и страхов людей стать подконтрольными искусственному интеллекту авторы фильма «Чип внутри меня» находят драматичные истории, где чип в голове — жизненная необходимость. К чему ведут научные открытия последних десятилетий, можно ли с помощью таких технологий управлять людьми и какие нейроэтические вопросы при этом возникают?

«Этот захватывающий научно-популярный фильм блестяще отражает современные тенденции нейропротезирования: использование нейроинтерфесов и нейростимуляторов, подключающихся к нервной системе, для лечения болезней и травм мозга. Настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм. На мой взгляд, он будет полезен широкой аудитории — от людей, не вовлечённых в научные исследования, но интересующихся их наиболее яркими результатами, до экспертов в нейробиологии, робототехнике и медицине», — комментирует нейрофизиолог, профессор Сколтеха, научный консультант фильма Михаил Лебедев.

Съёмки проходили в Москве и Владивостоке. Одним из участников проекта стал Артур Биктимиров, нейрохирург Медицинского центра ДВФУ. Он провел операцию по установлению имплантата для глубокой стимуляции мозга и познакомил съёмочную группу с пациентами. У Яны Линкевич в половине тела неправильно работают мышцы. Сейчас у неё имплантат в головном мозге и помпа в животе, подающая лекарство в спинной мозг. Специально для фильма Яна провела «стенд-ап» в студенческом кафе: рассказала, как это — быть «киборгом», и что делать, если села батарейка. Шутки про батарейку здесь не ради красного словца: люди с имплантатами, помимо чипа в голове, имеют на груди под кожей аккумулятор, который вынуждены либо регулярно заряжать, как Яна, либо раз в несколько лет менять хирургическим путем, как Анатолий Сурков из Хабаровска.

Как жить без нейростимулятора с дистонией, показывает ещё один герой фильма, Родион Чемонин. После травмы мозга у него перестала поворачиваться голова, так он жил восемь лет, пока не прошёл операцию по внедрению двух имплантатов. «Это была экспериментальная операция, поэтому накануне я пошёл на студию и записал все свои песни, чтобы они остались, если вдруг что-то случится», — рассказывает Родион. Тасе Абашиной и Еве Бурлеску в три и в два года поставили кохлеарные имплантаты. Эта операция позволяет глухим людям восстановить слух. В результате девочки, которые не слышали и не говорили, обретают речь.

«На одном из первых фестивальных показов меня спросили: „Как вы искали актеров для фильма?“ Такой вопрос впервые задали за почти 20 лет, что я снимаю документальное кино. Видимо, тема кажется настолько фантастической, что зрителям сложно поверить, что перед ними реальные герои и правдивые истории. Но это так», — рассказывает режиссёр Юлия Киселёва.

В фильме также снимались учёные Александр Каплан (нейрофизиолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова), Михаил Лебедев (нейрофизиолог, профессор Сколтеха), Алексей Умрюхин (профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова), Джон Уолпоу (Национальный центр адаптивных технологий, США) и другие. Говорили об этике, изобретениях, науке, спорили о разработках Илона Маска и показывали эксперименты на мышах.

Режиссёра Юлию Киселеву новосибирские зрители наверняка помнят по дилогии «Мозг. Вторая Вселенная» и «Мозг. Эволюция» и по фильму «Робот, я люблю тебя?». Работа над ее новой картиной «Чип внутри меня» завершилась в феврале 2022-го. Фильм успел принять участие в шести кинофестивалях: стал фильмом открытия российских FUTURE. DOC и «Гагарин. DOC», завоевал награды на индийских киносмотрах Cult Critic Movie Awards, White Unicorn International Film Festival и Tagore International Film Festival, вышел в финал шведского Stockholm City Film Festival. Фильм был снят при поддержке министерства культуры РФ, а также Дальневосточного федерального университета, Фестиваля Актуального Научного Кино «ФАНК» и международной конференции BCI Samara: Science&Practice.