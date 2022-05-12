Полпред президента в СФО представил правительству Томской области врио губернатора

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил правительству и депутатам Томской области временно исполняющего обязанности губернатора региона Владимира Мазура, назначенного на днях президентом России.

Представление врио губернатора Томской области состоялось 12 мая на внеочередном заседании областной Законодательной Думы. Ранее, 10 мая, президент России Владимир Путин назначил на эту должность Владимира Мазура. Это произошло после отставки бывшего главы региона Сергея Жвачкина, о которой он объявил также во вторник.

«Владимир Владимирович Мазур обладает разносторонним и богатым жизненным опытом, государственным мышлением, необходимыми управленческими компетенциями для решения самых сложных и нестандартных задач», — отметил во время представления Анатолий Серышев, сообщив, что, работая в Управлении президента РФ по внутренней политике, Владимир Мазур уделял внимание ключевым вопросам местного самоуправления.

Полпред президента также отметил, что врио губернатора придётся работать в непростое для страны время.

Как сообщил Владимир Мазур, в своей работе он намерен акцентировать внимание на социально-экономическом положении населения, развитии экономики, создании рабочих мест и здравоохранении.

Как сообщает пресс-служба правительства Томской области, врио губернатора уже подписал срочные двухмесячные контракты с заместителями бывшего главы региона (отмечается, что, помимо управляющего делами администрации региона, всего их десять). Он поручил им в течение трёх дней подготовить анализ дел в подведомственных ему отраслях.

«Решения о структурных и кадровых изменениях в региональной власти буду принимать после детального анализа ситуации – из отчётов, экспертного анализа проблемного и информационного поля, ну и конечно, из общения с людьми», — сообщил Владимир Мазур.

Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Томской области. Окончил Томский государственный университет по специальности «правоведение» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Кандидат политических наук. В 1992-2004 годах Владимир Мазур работал юристом и заместителем директора на предприятиях Томска, Кемерова и Москвы. Был заместителем мэра Томска, генеральным директором ОАО «Запсибгазпром», заместителем губернатора Тюменской области, главой администрации Тобольска, заместителем и первым замгубернатора Калужской области.