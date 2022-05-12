Новосибирский и иркутский областные парламенты договорились о сотрудничестве

Законодательные собрания Новосибирской и Иркутской областей подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, церемония прошла 12 мая в торжественной обстановке. Во время встречи представители парламентов обменялись опытом законотворчества.

Документ подписали председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, сообщает пресс-служба новосибирского парламента.

Соглашение принято в целях расширения и укрепления межпарламентских связей, обмена опытом законотворческой деятельности и парламентского контроля за исполнением законов, а также расширения взаимных деловых и дружеских контактов.

Представляя региональный парламент коллегам из Иркутской области, Андрей Шимкив подчеркнул, что в Заксобрании Новосибирской области мало обращают внимание на партийную составляющую.

«Мы со всеми находим общий язык. В приоритете экономика области, работа на развитие области, на принятие тех законов, которые работают на улучшение жизни людей, проживающих на нашей территории», — отметил спикер.

Андрей Шимкив также рассказал, что выборы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва проходили по смешанному типу: 38 депутатов были избраны по пропорциональной системе — пропорционально голосам, набранным каждой из партий, и 38 депутатов прошли в Законодательное собрание Новосибирской области по одномандатным округам — мажоритарной системе.

«У нас есть желание и в дальнейшем сохранить этот паритет – половина списки, половина – одномандатные округа», – пояснил спикер.

В числе важных законов, принятых региональным парламентом, Андрей Шимкив назвал закон о поддержке сельского хозяйства, принятый в 2006 году, закон о согласовании концессий через Заксобрание, который спикер охарактеризовал как прорывной, а также инициативы, касающиеся инвестиционной деятельности. Председатель парламента подчеркнул, что, хотя закон о поддержке сельского хозяйства меняется, аграрии региона, согласно инициативе, получают порядка 2 млрд руб. из областного бюджета и 2 млрд руб. – из федерального.

Андрей Шимкив выделил и областной закон о наказах избирателей.

«Он шёл трудно, тяжело, но, тем не менее, мы включили в этот процесс практически всё население Новосибирской области. Мы собираем наказы. Понятно, что удовлетворить всех невозможно. Фильтруем, выбираем первоочередные, но, когда уже принят закон и есть список, его обязаны исполнить. Тут нужно найти общий язык со всеми профильными министрами, и мы его находим. За шестой созыв мы выполнили наказов на 42 миллиарда рублей. А финансирование на 2022 год – 17 миллиардов рублей. Только за год», — подчеркнул Андрей Шимкив.

Спикер Иркутского парламента Александр Ведерников поблагодарил хозяев «за предоставленную возможность побывать в гостях». Он подчеркнул важность прямых контактов без видеоконференций и пандемийных ограничений, а также отметил, что уже побывал с рабочими визитами в парламентах Татарстана и Красноярского края.

Александр Ведерников рассказал, что в Законодательном собрании Иркутской области действует механизм межпартийной инициативы.

«Мы очень любим «нормотворческий шпионаж, – пошутил спикер. – Мы расскажем в горизонтальном взаимодействии те наработки, которые есть. У нас тоже есть, чем похвалиться. У нас более десяти лет существует программа народных инициатив. По инициативному бюджетированию на уровне Федерации в позапрошлом году был принят закон. По сути дела, мы уже работаем по этой же модели – с вовлечением жителей в управление бюджетными ресурсами, потому что нет более честного голосования, чем народное. Сегодня мы уже развиваем тему самообложения граждан, и этот закон внесён».

Напомним, в марте представители президиума Новосибирского областного совета ветеранов обсудили вопросы социальной поддержки и патриотического воспитания с депутатами Заксобрания региона.