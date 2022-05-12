СберНПФ запустил программу для бизнеса по поддержке сотрудников

СберНПФ разработал новую для российского рынка корпоративную HR-программу — «Умный социальный пакет». Программа позволяет работодателю создавать особый финансовый резерв для работников, применяя при этом механизм налоговых льгот.

В программе работодатель может сам определять размер взносов, которые он планирует ежемесячно или ежегодно отчислять в пользу сотрудника — например, 5–7% от его оклада или более. Компания также устанавливает срок, по истечении которого сотрудник имеет право получить доступ к своему финансовому резерву. Как правило, такой период составляет в среднем 5–7 лет, что мотивирует работника трудиться на одном предприятии долгое время.

«Мы запустили программу в пилотном режиме в начале года и она оказалась востребованной: за три месяца мы получили порядка 50 заявок на оформление программы, – говорит директор по развитию СберНПФ Александр Прокопенков. – В основном заявки подавали предприятия, занимающиеся производством и продажей фармпрепаратов, медицинских изделий, мебели, бытовой химии и агропродукции. Также программа стала особенно актуальной для компаний, осуществляющих свою деятельность в малых городах, где есть необходимость удержания сотрудников от переезда в мегаполисы. Сегодня мы приняли решение масштабировать возможности программы на новые сегменты, в том числе и в рамках крупного бизнеса».

Накопления по «Умному соцпакету» ежегодно увеличиваются за счёт инвестиционного дохода, который начисляет СберНПФ. При этом вложенные средства, по условиям программы, полностью сохраняются при любом уровне рыночной доходности. Направить средства работник может на различные цели — например, на первый взнос по ипотеке, строительство загородного дома, оплату образования детей, лечение критических заболеваний или пенсионные выплаты. Таким образом, предприятие может заменить дорогие и неэффективные элементы существующего соцпакета.

«Работодатели нашего региона стараются всегда по возможности поддерживать сотрудников – добавляет председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Кузнецов. – «Умный соцпакет» как раз может решить сразу несколько задач: это и мотивация персонала, и удержание ценных кадров. Программа позволяет улучшить действующий соцпакет компаний или заменить ее дорогие элементы».