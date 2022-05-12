В Управлении ФНС по Новосибирской области сменился руководитель

Федор Туров
 
Геннадий Захаров возглавил УФНС по Новосибирской области
Фото nalog.ru

Как стало известно «Континенту Сибирь», новый руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Новосибирской области Геннадий Морозов готов приступить к своим обязанностям уже завтра, 13 мая.

Данная ротация связана с тем, что предельный срок работы руководителей в фискальном ведомстве составляет 10 лет, а предыдущий руководитель Новосибирской УФНС Алексей Легостаев был назначен на эту должность 14 мая 2012 года.

Геннадий Морозов работает в налоговой системе с ноября 1998 года, его карьера началась с должности юрисконсультанта в налоговой инспекции по Кировскому району Томска. Затем он стал начальником отдела правового и кадрового обеспечения инспекции по Томскому району Томской области, заместителем начальника инспекции. В июле 2006 года возглавил ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области. С 2011 года по 2022 год занимал должность руководителя УФНС России по Томской области.

По информации источников «КС», Алексей Легостаев может возглавить УФНС по Алтайскому краю, которую занимал с 2003 по 2010 годы. Ранее с 1999 по 2003 годы он работал заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.

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