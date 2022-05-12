Как стало известно «Континенту Сибирь», новый руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Новосибирской области Геннадий Морозов готов приступить к своим обязанностям уже завтра, 13 мая.

Данная ротация связана с тем, что предельный срок работы руководителей в фискальном ведомстве составляет 10 лет, а предыдущий руководитель Новосибирской УФНС Алексей Легостаев был назначен на эту должность 14 мая 2012 года.

Геннадий Морозов работает в налоговой системе с ноября 1998 года, его карьера началась с должности юрисконсультанта в налоговой инспекции по Кировскому району Томска. Затем он стал начальником отдела правового и кадрового обеспечения инспекции по Томскому району Томской области, заместителем начальника инспекции. В июле 2006 года возглавил ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области. С 2011 года по 2022 год занимал должность руководителя УФНС России по Томской области.

По информации источников «КС», Алексей Легостаев может возглавить УФНС по Алтайскому краю, которую занимал с 2003 по 2010 годы. Ранее с 1999 по 2003 годы он работал заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.