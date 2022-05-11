30 тыс. рублей штрафа назначили новосибирцу за дискредитирующий ВС РФ пост в соцсетях

В Новосибирске суд оштрафовал местного жителя по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом стала публикация в социальной сети.

В Новосибирске местный житель привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Сотрудники полиции выявили в социальной сети на странице одного из популярных сообществ публикацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации. Стражи правопорядка установили личность автора высказывания, им оказался 33-летний житель Октябрьского района г. Новосибирска», — указано в сообщении.

В отношении новосибирца правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Материалы были переданы в Октябрьский районный суд Новосибирска. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Отметим, ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Статья была внесена в Кодекс РФ об административных правонарушениях в марте текущего года.

Напомним, 9 мая в Новосибирске задержали участника «Бессмертного полка» из-за надписи на плакате. Позже его отпустили, выписав протокол по статье о дискредитация российской армии.