Новый глава Минприроды назначен в Республике Алтай

Министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Екатерина Поварова ушла в отставку. Она руководила министерством с 2019 года.

В Республике Алтай сменился министр природных ресурсов, экологии и туризма. Возглавлявшая министерство Екатерина Поварова сложила полномочия по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай. Исполняющим обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма региона назначен Айлан Сумачаков.

Екатерина Поварова занимала должность с октября 2020 года. До назначения она в течение почти года являлась исполняющим обязанности министра.

«Айлан Сумачаков приступит к служебным обязанностям в четверг, 12 мая. В статусе исполняющего обязанности министра он будет работать до согласования его кандидатуры в Федеральном агентстве лесного хозяйства», — указано в сообщении.

Сумачаков родился 20 июня 1972 года в Горно-Алтайске. В 1998 году окончил Турецкий государственный университет «Мармара» по направлению «Экономические и административные программы», в 2005 году — Горно-Алтайский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Работал в управлении Федерального казначейства министерства финансов РФ по Республике Алтай, в Государственном комитете республики по управлению госимуществом, занимал должности в Территориальном управлении министерства имущественных отношений РФ по Республике Алтай. С 2005 года работал в Территориальном управлении Росимущества по региону, в 2013-2017 годах возглавлял управление.

С декабря 2017 по 2020 год Айлан Сумачаков был руководителем межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. С июня прошлого года работал председателем Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что бывший министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева заняла пост директора Новосибирского института мониторинга и развития образования. Она руководила институтом до назначения на должность министра в 2020 году.