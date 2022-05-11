В Новосибирске открылся пешеходный мост через Большевистскую, ведущий к набережной от «Инских холмов»

Пешеходный мост через улицу Большевистскую, который с 2018 года возводил застройщик жилого квартала «Инские холмы», открылся в Новосибирске 11 мая. Переход ведёт к Михайловской набережной от жилкомплекса, но доступен всем горожанам.

Об открытии нового мостового перехода сообщила в среду пресс-служба мэрии Новосибирска.

Длина моста – 55 метров. Для маломобильных граждан, жителей с колясками и велосипедистов в его конструкции предусмотрен лифт.

Объект с 2018 год возводился на средства застройщика сити-квартала «Инские холмы» — группы компаний «Верба Капитал». Генподрядчик — группа компаний «Сибмонтажспецстрой» (ГК «СМСС») — был определён в июне 2020 года. Работы обошлись в 40 млн руб.

«Становится привычной практикой, когда при строительстве объектов комплексного освоения территории решается вопрос благоустройства городского пространства. В данном случае стояла задача обеспечить транспортную и пешеходную доступность прогулочной зоны набережной. Застройщик взял на себя решение этой задачи за счёт собственных ресурсов, не прибегая к бюджетным средствам – это хороший пример взаимодействия муниципалитета и бизнеса в вопросе благоустройства городского пространства», — цитирует муниципалитет мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

В рамках строительства жилого квартала «Инские холмы» планируется создать две пешеходные улицы. Одна из них пройдёт в середине квартала и свяжет улицу Шевченко с улицей Сакко и Ванцетти. Второй пешеходной зоной станет улица Инская, которая будет полностью реконструирована. Здесь обустроят бульвар, идущий параллельно улице Большевистской в сторону исторического центра Новосибирска с памятниками городской архитектуры — домом Самсоновых и домом-музеем «Контора инженера Будагова». Бульвар войдёт в общую концепцию развития зоны, где расположился мост.

«Этим бульваром мы соединим зону городских музеев с метро «Речной вокзал», здесь будет удобно ходить и горожанам, и гостям города», – приводят в мэрии слова директора ГК «ВербаКапитал» Вадима Ильченко.

Объект останется на балансе управляющей организации «Инские холмы», которая будет его обслуживать.

Напомним, в марте Анатолий Локоть пообещал, что пешеходный мост от жилкомплекса «Инские холмы» к набережной будет построен к лету. Как отмечалось, возможность появления мостового сооружения через Большевистскую уже была заложена в генплане города.