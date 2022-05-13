Основатель немецких пабов Shulz откроет на Красном проспекте в Новосибирске «ПРОФСОЮЗ»

Новосибирский ресторатор Григорий Морозов планирует запустить новое заведение «ПРОФСОЮЗ» на Красном проспекте напротив Дома с часами. Планируется, что проекта будет в том числе формировать культурный кластер в Новосибирске.

Напомним, что Григорий Морозов является основателем немецких пабов Shulz, китайской закусочной WONG, фудпаба FRY и бара Old Pub на улице Ленина.

Как стало известно «Континенту Сибирь», готовится к запуску новое заведение «ПРОФСОЮЗ», которое будет располагаться на Красном проспекте, 22 в помещении, где ранее находился китайский ресторан Shifu.

По словам ресторатора, в названии «ПРОФСОЮЗ» заложена не советская тематика, а идея о профессионализме. В частности речь идет о том, что в команде будут работать профессионалы своего дела. Но также «ПРОФСОЮЗ» — это про профессиональные сообщества города.

«В первую очередь, мы хотим стать местом, где представители сообществ смогли бы не только вкусно поесть и выпить после похода на выставку в Художественном музее, но и обсудить её. Для этого у нас будут созданы все условия: удобное расположение вблизи всех культурных мест (например, концертный зал им.Каца, Художественный музей, ЦК19), приглушенная музыка и обширное меню кухни и бара. Чтобы люди могли во всех смыслах подольше посмаковать свои впечатления и наслаждения от культурной программы, – отметил «Континенту Сибирь» Григорий Морозов. – Кроме того, мы хотим выступать площадкой для событий: лекции, книжные свопы (мероприятия, где можно обменять свои ненужные книги на чужие такие же, выпить по коктейлю и поговорить о литературе — «КС»), встреча клубов, просмотр фильмов и их обсуждение, языковые клубы, в общем, мы открыты к сотрудничеству. Центровое наше направление — это интересная кухня и бар, но помимо этого, мы хотим предлагать людям больше, становится для них полноценным «третьим местом»».

Что касается кухни, то при формировании меню шеф-повар заведения решил опереться на использование различных кулинарных традиций кухонь мира. В частности европейской кухни, с добавлением ярких азиатских нот и техник. «Например, в меню будет пицца с телячьими щечками и капустой кимчи, крем-суп из батата с добавлением том ям пасты и мисо пасты», — пояснил «Континенту Сибирь» Григорий Морозов.

Кроме того, в заведении будут представлены авторские коктейли, а также некоторые нетривиальные напитки, как например различного характера дистилляты, в том числе и дистилляты черного чеснока, черемшы, рябиновые дистилляты и оригинальные виски.

Открытие заведения планируется в конце мая. Григорий Морозов отметил, что реализация проекта началась еще до всех сложностей, которые сейчас испытывает российская экономика. «Останавливаться в такой ситуации уже нецелесообразно, надо искать пробовать работать в новых реалиях. Конечно, нам пришлось в процессе пересмотреть подход и к барной карте, и к меню кухни с учетом импортозамещения. Но сейчас это объективные реалии, в которых работают все отрасли. С другой стороны, сложившаяся ситуация так или иначе ограничила людей в путешествиях. У людей появилось дополнительное время досуга, которое они проводят не выезжая из города. Наша задача – дать им возможность провести это время приятно, интересно и со вкусом», – резюмировал Григорий Морозов.

Напомним, что ранее в Новосибирске работала сеть коворкингов «ПРОФСОЮЗ». Ее основателем была директор Первой академии маркетинга Ирина Ластовка.