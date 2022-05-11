Жилой квартал из трёх высоток во французском стиле построят в центре Новосибирска на месте бараков

В границах улиц Нарымской и Обдорской в Новосибирске сносят последние аварийные дома – в ближайшее время здесь будет возведён жилой квартал из трёх высотных домов во французском стиле с детским садом. Первый дом из 25 этажей уже строится.

Расселение и строительство ведёт ООО «Дом-Строй Новосибирск», основанное Владимиром Наумовым и Михаилом Владимировым. О планах по строительству жилого комплекса «Прованс» на этом участке стало известно летом 2020 года.

Как отметил в ходе выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть, планируется преобразить неблагоустроенный участок, где ещё недавно располагались частный сектор и дома очень старой постройки.

«Мэрия Новосибирска привлекла инвестора для решения нескольких задач. Прежде всего, чтобы расселить людей из старых домов, предоставить им современное комфортное жильё. В результате совместных усилий мэрии и застройщика несколько сотен новосибирцев получили комфортные квартиры. Вторая задача, которую мы решаем благодаря инвестору, – это строительство современного жилого квартала с детским садом и благоустройство прилегающей территории. Напомню, что вопросам благоустройства, строительства парковок, социальных объектов, спортивных площадок уделяется особое внимание, и без решения этих вопросов объекты не принимаются», – цитирует пресс-служба муниципалитета Анатолия Локтя.

Мэрия Новосибирска приняла решение о развитии застроенной территории площадью 0,2608 га в границах улиц Нарымской и Обдорской со сносом аварийных домов в 2020 году. Право на реализацию договора РЗТ выиграло ООО «Дом-Строй Новосибирск» (ГК «Дом-Строй»). Согласно документу, компания должна была расселить аварийный дом № 78 на улице Нарымской, где проживало десять семей, а мэрия – аварийный дом № 73 на улице Обдорской, там жили 16 семей. Обе стороны свои обязательства выполнили.

Компания также расселила и снесла 15 частных домов и четыре барака. Сейчас на этой территории остаются ещё два многоквартирных дома, которые в ближайшее время также будут ликвидированы.

В компании «Дом-Строй Новосибирск» пояснили, что снос аварийного дома на улице Обдорской, 73 стратегически важен — летом здесь построят теплотрассу для нового жилого квартала.

Предполагается, что в строящемся 25-этажном доме будет около 19 тысяч кв. метров жилья, а всего в новом квартале — около 50 тысяч кв. метров жилых площадей. На территории ЖК предусмотрен подземный и наземный паркинг, а также детский сад на 60 мест. Квартал будет благоустроен по всему периметру. Закончить строительство планируется в течение двух лет. Напомним, что новый квартал строится неподалеку от другого проекта группы компаний – жилого комплекса La Grande.

По данным мэрии Новосибирска, сегодня в городе около 460 жилых объектов, официально признанных аварийными.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура восстановила жилищные права пожилой жительницы Новосибирска, чей дом был признан аварийным.