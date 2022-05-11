Новая экономическая реальность после начала спецоперации на Донбассе потребовала новых решений и подходов в экономике. О том, насколько эффективными оказались уже предложенные меры господдержки, есть ли к ним доступ у новосибирских предприятий малого и среднего бизнеса и в чем основная проблема экономики Новосибирской области, «Континент Сибирь» поговорил с председателем Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» ИГОРЕМ САЛОВЫМ.

– Игорь Дмитриевич, с нашей последней встречи прошло больше двух месяцев. В региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» стекаются сигналы от разных групп бизнеса, из разных отраслей, вы обладаете информацией, что назвается, из первых рук. Как изменилась ситуация, что сегодня беспокоит предпринимательское сообщество?

– Мы стараемся сохранять осторожный оптимизм. С моей точки зрения, такая позиция необходима для нормализации работы. Не поддаваться панике, не разгонять ее среди предпринимателей – это одна из задач нашей общественной организации. По крайней мере, на нынешнем этапе.

За последний месяц мы наблюдали рост форматов по взаимодействию с бизнес-сообществом. Такого интенсивного изучения нашего мнения и принятия решений, которые уже легли в основу федеральных законов и нормативно-правовых актов, не было давно. И это говорит о том, что мы на самом деле столкнулись с серьезнейшими проблемами, которые будут влиять на устойчивость нашей региональной экономии и экономики России.

Между тем, сами предприниматели находятся, как и прежде, в состоянии неопределенности. Нас беспокоит, что оно не трансформируется в сторону определенной доли оптимизма. Во многом это объясняется тем, что, несмотря на то, что у нас есть возможность задать вопросы местной власти и даже получить ответы, не всегда реакция, предлагаемые варианты решения проблем соответствуют нашим ожиданиям и являются оптимальными. Этого не происходит.

Я хочу еще раз подчеркнуть – у нас нет вопросов к количеству мер поддержки, которые в последнее время растут, как грибы после дождя. Проблема в доступности поддержки для предпринимателей. Без этого все эти многочисленные меры остаются на бумаге и не помогают малому бизнесу. Приведу пример. Правительство региона объявило о льготном кредитовании малого и среднего предпринимательства. Мы идем и делаем, что называется «контрольную закупку». Предприниматель обращается за льготным кредитом в размере 500 тысяч рублей в банк, который ему согласно нормативным актам должны предоставить за 72 часа. Что вы думаете? Прошло два месяца, он ничего так и не получил. Все время проверяют документы. В нашей организации 600 человек, за которыми стоят коллективы численностью более 10 тысяч работников. И у нас нет подтвержденной информации, что кто-то из них получил материальную поддержку.

Такая же ситуация в строительной отрасли. Стройка не остановилась, но нет ни одного нового проекта, потому что за последнее время банки города не выдали ни одного кредита, проектное финансирование не работает. Те льготные 15%, которые сегодня предлагают банки, я как строитель брать не буду. Потому что «льготная» ипотека под 12%. Жилье под такой процент никто не купит. И этот вопрос на региональном уровне не обсуждается.

– Депутаты Заксобрания Новосибирской области пытались поднять эту проблему, состоялось даже обсуждение в правительстве региона с участием представителей банков. Решение не нашли?

– Меры, которые предложены, я отказываюсь обсуждать. Это несерьезно. Возможно, потому, что у регионального минстроя нет достаточно полномочий, чтобы эффективно работать в этом направлении. Все инструменты поддержки – прерогатива федерального центра.

Проблема еще в том, что если сегодня не решится вопрос с покупательной способностью и спросом, тогда на новые объекты никто заходить не будет. И тут мы снова возвращаемся к малому бизнесу. Если помочь инициативным людям, которые умеют зарабатывать, которые создадут новые рабочие места, то мы сможем повлиять на поддержание спроса. Обеспеченность жильем в Новосибирске до сих пор низкая. И если бы у людей были финансовые возможности, поверьте, они бы охотно приобретали новое современное жилье.

– Меры поддержки во время пандемии коронавируса были эффективнее?

– На мой взгляд, эффективнее, если учесть, что экономика выстояла. Особую роль сыграла антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала, так называемая, ФОТ 2.0.

– Как ведут себя налоговые органы? Растет ли с их стороны давление?

– Пока особых жалоб не поступало. Но позицию налоговая занимает по-прежнему жесткую. Штрафы были и будут. И это, на самом деле, не очень хорошо для малого бизнеса, пострадавшего от коронавируса, санкций, нарушения логистики и снижения спроса.

– В чем вы видите основную проблему экономики Новосибирской области?

– Основная проблема – это деградация материального производства, которая стала следствием многолетней реализации либерально-рыночной экономики. Это не мой вывод. Об этом говорят наши признанные на мировом уровне экономисты.

Настало время, на мой взгляд, проводить новую (старую) экономическую политику с кардинальным изменением системы государственного управления.

– Что, по-вашему, для этого надо сделать?

– На мой взгляд, в отсутствии зарубежных инвесторов правительство, как федеральное, так и региональное, должно стать главным субъектом инвестирования в нашу экономику. Нужно вернуться к институту государственного заказа. Речь идет не только об оборонке. Я считаю, что в АПК, машиностроении, металлургии и других отраслях экономики должна быть система госзаказа. Нам нужно вновь самим производить станки, оборудование, наши предприятия должны работать на отечественном программном обеспечении с высокой степенью защиты.

Одним из главных принципов современной экономической политики должен стать протекционизм. Пришло время развивать свои производительные силы. Точно определить потребности региона и вкладывать деньги в материальное производство. Все, что можем, должны производить сами, излишки экспортировать, а закупать только то, что произвести и вырастить не можем.

Для малого бизнеса необходимо сохранить рыночные условия. Это касается в первую очередь предприятий, работающих в сфере торговли и бытовых услуг. Малый производственный бизнес должен стать подрядчиком, поставщиком для крупных производителей.

Третье – предпочтение в регионе надо отдавать местным компаниям. Мы не обеспечиваем себя сельхозпродукцией в животноводстве. А могли бы. Области не хватает говядины и молочных продуктов. Мы их частично завозим и сделали свой рынок слишком открытым. А вот наши соседи новосибирских производителей не ждут.

– Такое обособление может привести к дроблению страны. Скорее надо добиваться, чтобы нам открыли границы в Кузбассе, Красноярском крае и в других регионах.

– Согласен. Но над этим тоже следует работать. Пока же на прилавках наших магазинов продукты не только соседних регионов, а со всей России. Местные производители с трудом пробиваются в торговые сети и крупные торговые центры.

У нас в профиците мясо птицы, мы его даже экспортируем зарубеж, как и пшеницу. Но по-прежнему много закупаем. А значит даем возможность зарабатывать компаниям из других регионов и пополняем их бюджет. Здесь нужен разумный баланс в пользу наших.

При этом, малые предприятия уже прекрасно себя зарекомендовали в пищевой, швейной промышленности, динамично развиваются и в других отраслях. Необходимо только снизить налоги и обеспечить льготными кредитами. С этим у нас реальная проблема.

– Вы сказали, что основным инвестором должно стать региональное правительство, а полномочия у него есть для этого?

– Президент РФ делегировал дополнительные полномочия губернаторам, среди критериев эффективности работы глав регионов – количество малого и среднего предпринимательства и самозанятых.

– Что, на ваш взгляд, тормозит развитие малого бизнеса?

– Всё те же самые пресловутые бюрократические барьеры. Ничего не изменилось. Например, приходит человек в фонд поддержки предпринимателей, у него есть идея, он уже зарегистрировал юрлицо. И теперь ему нужны оборотные средства. А с него требуют поручителя или залог. Откуда у человека, начинающего свой бизнес, поручитель или залог?

С моей точки зрения региональные меры поддержки не поспевают за динамикой и не соответствуют масштабу проблем. Например, мы где-то с 2019 года отстаивали снижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). С 2008 года администрирование этого налога делегировано регионам, многие из них решения о снижении УСН приняли. В Новосибирской области он не изменен до сих пор. Началось только обсуждение.

Сначала мы предлагали снизить УСН с 6% до 1%, как в некоторых регионах, снизить налоги для малых предприятий из производственной сферы. Тут стоит напомнить, что при переходе с единого налога на вмененный доход (ЕВНД) на УСН налоговое бремя увеличилось в 5 раз. А это, как вы понимаете, не способствует развитию бизнеса. Сегодня мы предлагаем снизить УСН до 3%, чтобы придать импульс малому и среднему предпринимательству. Экономисты давно доказали, что снижение налогового бремени на 10% приводит к увеличению собираемости в 2 раза. Но ничего не меняется. Идут лишь дискуссии.

В свое время Новосибирская область создавала условия для малого бизнеса. Наш регион был очень привлекательным для бизнеса, у нас регистрировались предприниматели из других областей, особенно, когда мы стали логистическим и туристическим хабом. Однако с тех пор наши соседи ушли вперед. И Новосибирск перестал быть привлекательным для бизнеса.

– Сегодня много говорят о необходимости создания мобилизационной экономики. Что, по-вашему, должно входить в это понятие?

– Новосибирская область всегда была индустриально развитым регионом, и наша задача создать условия, чтобы мы это звание себе вернули. Мое предложение – оставить статус транспортно-логистического хаба и вновь стать индустриальным центром Сибири. С нашим потенциалом мы должны стать регионом-донором, а не жить, как сейчас, на дотации центра. Для этого, как я уже сказал выше, нужен госзаказ для системообразующих предприятий. Спецоперация на Донбассе может продлиться долго, санкции с нас никто не снимет. Поэтому нам придется ставить экономику на рельсы мобилизационной смешанной модели. Либерально-рыночная модель не подходит.

Мне интересен опыт Китая. Малый и средний бизнес Китайской Народной Республики производит 60% ВВП, а у нас только 20%. Я собираюсь туда съездить, чтобы плотнее его изучить. КНР сумела встроить рыночные отношения в госэкономику. И нам следует творчески развивать опыт Китая.

Поэтому в части малого и среднего предпринимательства, чьи интересы защищает «ОПОРА РОССИИ», я выступаю за максимальную экономическую свободу. Оставьте в покое людей, дайте им возможность наполнять рынок. И они это сделают. Мы это уже проходили в 1990-е, когда челноки привозили в Россию все, что у нас не производили.