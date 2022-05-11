В Омской области назначены ответственные за ликвидацию последствий массовых пожаров

Глава Омской области Александр Бурков назначил своих заместителей кураторами территорий, на которых в первых числах мая произошли крупные природные пожары. Чиновники должны будут обеспечить жильём всех погорельцев.

Кураторы территорий, где произошли крупные пожары в Омской области, были назначены на оперативном совещании в правительстве региона 11 мая, сообщает официальный Telegram-канал Александра Буркова.

«Названы чиновники-кураторы омских территорий, где произошли сильнейшие пожары. Они должны организовать строительство и покупку жилья погорельцам — на это обещают выделить деньги из бюджета», — говорится в сообщении.

За город Называевск будет отвечать министр труда Владимир Куприянов, за Любинский район – глава минстроя Михаил Губин, куратором Новоалександровки назначен министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба.

В пятницу, 6 мая, в Омской области произошло 155 пожаров, в результате которых пострадали восемь населённых пунктов. Сгорело 143 домовладения, без крова остались 319 граждан, в том числе 69 детей. Два человека погибли, ещё двое госпитализированы с ожогами средней степени тяжести. По каждому ЧП ведётся расследование. В Называевске, где огнём уничтожен 71 жилой дом, оставив без крыши над головой 218 человек, арестован мэр Виктор Лупинос. Под стражу также взят начальник Называевского района электрических сетей производственного отделения Западные электрические сети ПАО «Россети Сибири — Омскэнерго» Евгений Шаламов. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).

Между тем в Красноярском крае, где при пожарах 7 мая погибли восемь человек, а сгорело более 500 жилых домов, ответственные за ликвидацию последствий ЧП ещё не определены. При этом, по данным краевого СУ СКР, за неосторожное обращение с огнём в регионе возбуждено 25 уголовных дел по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»), ч. 1, ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности» — четыре эпизода) и ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По уголовным делам задержаны сотрудники ПАО «Россети Сибирь». Минздрав РФ также сообщает о 20 пострадавших, четверо из них лечатся в стационаре.

Одной из наиболее пострадавших территорий в Красноярском крае стал город Уяр, где пламя уничтожило 201 жилой дом. По информации СМИ, приехавший на место полпред губернатора Красноярского края Владимир Шаешников отметил, что 95% строений были старыми домами, чем вызвал бурное негодование погорельцев, ожидавших помощи.