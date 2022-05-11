Экс-министр культуры Новосибирской области вернулась на пост директора НИМРО

Бывший министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева назначена директором Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО). Она возглавляла институт до назначения на должность министра в 2020 году.

Информация о том, что бывший министр культуры региона Наталья Ярославцева заняла пост директора ГКУ Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования», отражена в системе Rusprofile 4 мая. Ранее учреждением руководил Сергей Кондратьев. В настоящее время он является заместителем директора НИМРО.

Отметим, что Наталья Ярославцева впервые была назначена на должность министра культуры Новосибирской области в 2010 году. Она покинула должность по собственному желанию в 2013 году и возглавила Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Наталья Ярославцева в 2018-2020 годах также руководила Общественным советом при министерстве культуры региона.

По данным Rusprofile, экс-министр региона находилась на посту директора Новосибирского института мониторинга и развития образования с 2015 по 2020 год.

В июле 2020 года Наталья Ярославцева вновь стала министром культуры региона. В апреле текущего года она покинула свою должность. Исполняющим обязанности главы минкульта стал заместитель министра Юрий Зимняков.