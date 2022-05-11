МТС внедрила умное видеонаблюдение в барнаульском парке «Изумрудный»

Компания МТС внедрила систему умного видеонаблюдения на территории парка «Изумрудный» в Барнауле. Решение позволит вести круглосуточный мониторинг объекта и обеспечить безопасность отдыхающих в парке горожан и гостей алтайской столицы.

Система умного видеонаблюдения МТС способна посчитать количество посетителей парка, а в перспективе даже распознавать их пол и возраст, помогать в поиске людей. Например, если в парке потеряется ребенок, его можно найти, внеся систему описание и характеристики: камера сможет проанализировать информацию и показать людей, соответствующих этим приметам.

«Практика показала, что обновлённые скверы и парки, к сожалению, привлекают не только сознательных горожан, но и вандалов, — отметил управляющий парком «Изумрудный» Владислав Вакаев. — Ситуаций множество — от граффити на стенах до автомобилей, проезжающих по газонам и портящих городское имущество. Рад, что в Алтайском крае есть компания, которая смогла реализовать систему умного видеонаблюдения в парке оперативно и на высоком экспертном уровне. Это поможет сохранить городское пространство в целости и сохранности и сделает отдых горожан более безопасным».

Все данные с камер отображаются в реальном времени на внутренних ресурсах службы безопасности объекта, а ежедневный отчет по статистике посещения парка отправляется на электронную почту администрации парка. В случае чрезвычайного происшествия это позволяет оперативно идентифицировать правонарушителей, и, таким образом, обеспечивает безопасность и комфорт горожан, а также помогает защитить городское имущество от вандалов.

«Внедрение интеллектуальных систем в городскую и рекреационную среду уже становится трендом, — прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой. — Подобные примеры также есть в парках Дальнего Востока, Коми и других регионов России. Наш совместный проект с парком «Изумрудный» — еще один яркий пример того, как цифровые технологии помогают оптимизировать управление парковой зоной, обеспечить комфорт и защищенность посетителей. Логичным развитием проекта может стать установка в парке камер с видеоаналитикой, настроенной на распознавание дыма и огня, что особенно актуально в весенне-летний сезон».

Реконструкция Изумрудного парка началась в 2020 году и с этого момента в парке появились беговые и велосипедные дорожки для бегунов, детские и спортивные площадки, сцена, готовится к восстановлению пруд. Уже сейчас парк стал место притяжения барнаульцев: по будням его посещают порядка двух тысяч человек в день, а в выходные – в два раза больше.