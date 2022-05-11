Электродетонатор и тротиловую шашку изъяли у жителя Новосибирской области 

В Новосибирской области правоохранители изъяли у местного жителя тротиловую шашку, взрывчатые вещества, оружие и патроны. В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области, правоохранители пресекли деятельность 35-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту.

«Подозреваемый был задержан на месте совершения преступления в районе одного из сел в Новосибирской области при попытке сбыта. Сделка проходила под контролем полицейских», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что правоохранители изъяли у фигуранта дела электродетонатор и тротиловую шашку. В ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены 4 банки с сыпучим веществом, свыше 120 патронов разного калибра, 2 предмета, похожих на ружье, приспособление для снаряжения боеприпасов. Все это было изъято и направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, задержанный приобретал и хранил у себя дома запрещенные к гражданскому обороту предметы и вещества, чтобы потом продавать. Ранее он был судим за сбыт огнестрельного оружия.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.2 ст.222.1 УК РФ (Покушение на незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, в середине января текущего года в Новосибирской области правоохранители обнаружили несколько химических лабораторий по изготовлению взрывчатки. К организации производства были причастны двое жителей Новосибирска.