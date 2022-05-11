Новосибирские власти объявили аукцион на работы по сносу школы

В Новосибирске объявили аукцион на демонтаж школы №57 на улице Авиастроителей в Дзержинском районе города. Здание учреждения было признано аварийным в 2018 году.

Информация о проведении электронного аукциона на осуществление комплекса работ по демонтажу школы №57 в рамках реконструкции размещена на сайте госзакупок 7 мая, заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»).

«Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по демонтажу зданий на объекте: «Реконструкция здания (школа) по ул. Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с увеличением объема» в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии с графиком выполнения работ», — указано в документах.

Отмечается, что перед началом демонтажных работ победитель аукциона выполнит комплекс мероприятий по выведению из эксплуатации существующего здания школы. Речь идет о расчистке прилегающей в сносимому зданию территории, отключении объекта от внешних систем инженерного обеспечения водоснабжения, канализации и другого.

Начальная цена контракта составляет более 14,7 млн рублей. Средства выделят из бюджета города на 2022 финансовый год. Подвести итоги определения поставщика планируется 17 мая текущего года.

«Работы по настоящему контракту выполняются с момента заключения контракта до 29 июля 2022 года (включительно)», — сообщается в документах.

Как сообщали ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска, здание школы №57 1939 года постройки было признано аварийным и закрыто для эксплуатации летом 2018 года. В том же году городские власти приняли решение о необходимости реконструкции объекта.

В пояснительной записке к проектной документации по реконструкции школы указано, что общая площадь здания составит 18,2 тыс. кв. м., в нем будет 4 этажа. Расчетная мощность школы составит 825 учащихся, общая продолжительность строительства здания — 23 месяца. В новой школе планируется разместить два спортивных зала, зал хореографии, школьный музей, кабинеты дополнительного образования, в том числе робототехники, медиацентра, правил дорожного движения и другого.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Октябрьском районе Новосибирска планируется построить новую школу с бассейном за почти миллиард рублей. Завершить работы планируется в декабре 2023 года.