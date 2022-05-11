Вдова участника войны из Новосибирска получила положенное ей жильё через прокуратуру

Прокуратура Новосибирской области восстановила права 90-летней вдовы участника Великой Отечественной войны, которой было незаконно отказано в предоставлении жилья взамен аварийного. Неправомерное решение чиновники объяснили отсутствием необходимых документов.

Права новосибирской пенсионерки были восстановлены после проверки, проведённой по итогам личного приёма – с просьбой о помощи женщина обратилась в прокуратуру Ленинского района.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области 11 мая, 90-летняя жительница региона проживала в доме по улице Озёрной в Новосибирске. В 2021 году городская межведомственная комиссия признала строение аварийным и непригодным для проживания.

В 2022 году пенсионерка обратилась в администрацию Ленинского района с просьбой о постановке на учёт, чтобы встать в очередь на улучшение жилищных условий, однако ей было отказано на основании якобы отсутствующих подтверждающих документов.

«Прокуратура опротестовала незаконный приказ главы администрации, который был отменён, а ветеран включена в необходимые списки нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан и поставлена на учёт», — сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге женщина получила единовременную денежную выплату на приобретение жилья в Тогучине, где проживает её дочь.

Напомним, в начале мая в Новосибирской области было заведено уголовное дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны в социальных сетях.