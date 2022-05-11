Новосибирский «Локомотив» завоевал серебро в чемпионате России

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» занял второе метро в чемпионате России Суперлиги в сезоне 2021-2022. За победу сибиряки боролись с московским «Динамо».

Финальные игры прошли в Казани 10 мая, сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

В финальном матче «Локомотив» уступил московскому «Динамо» со счётом 2:3 (24:26, 25:23, 20:25, 25:20, 9:15).

«Проигрывая по счету 1:2, железнодорожникам удается перевести матч на тай-брейк, но уже в решающей партии победу одержала команда Константина Брянского», — говорится в сообщении новосибирского клуба «Локомотив».

Третье место досталось казанскому «Зениту», выигравшему у одноклубников из Санкт-Петербурга в трёх партиях (25:19, 25:19, 25:14).

Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» основан в 1977 году. Его генеральным директором является Роман Станиславов.

Ранее сообщалось о том, что в региональном центре волейбола «Локомотив-Арена», открывшегося осенью 2020 года, предполагается провести ряд матчей группового этапа мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Территорию возле домашней площадки новосибирского волейбольного клуба планируется расселить и благоустроить.