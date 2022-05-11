Сотрудников крупного оператора электросетей задержали после пожаров в Красноярском крае

Сотрудники правоохранительных органов задержали трёх работников ПАО «Россети Сибирь» в рамках уголовных дел, заведённых в Красноярском крае после стихийных природных пожаров в минувшую субботу. В результате ЧП погибло восемь человек.

После массовых пожаров с гибелью людей в Красноярском крае 7 мая задержаны мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго», начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго», а также начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети, Дзержинский район электрических сетей, филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго».

Как сообщает СУ СКР по Красноярскому краю, мастеру участка Казачинского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц, ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности (четыре эпизода) и ч. 2 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, в результате пожаров 7 мая на территории Красноярского края погибли восемь человек. В 60 населённых пунктах сгорело 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки и девять социальных учреждений. Причинами возгораний стали короткое замыкание электропроводок и ЛЭП из-за сильного ветра и пал сухой травы.

Массовые природные пожары в российский регионах начались в апреле. Одним из наиболее пострадавших субъектов РФ стал Красноярский край. По данным на 11 мая, общая площадь горения на территории страны достигла 16,9 тыс. га.

Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» — дочернее общество крупнейшего оператора электричества ПАО «Россети». Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Генеральный директор – Павел Акилин. Общество обслуживает 1,7 млн условных единиц и управляет 252 тыс. км. линий электропередачи, 58 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 45 тыс. МВА. Территория присутствия – 1,85 млн кв. км.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал направить на восстановление жилья пострадавшим от пожаров от 2,5 до 4 млрд руб. из регионального бюджета. Кроме того, президент Владимир Путин планирует подписать указ, регламентирующий показатели решения проблемы природных пожаров.