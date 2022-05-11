Власти Красноярского края направят до 4 млрд рублей на восстановление жилья пострадавшим от пожаров

На приобретение и строительство домов для жителей Красноярского края, пострадавших от природных пожаров в минувшую субботу, из регионального бюджета планируется выделить от 2,5 до 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор края Александр Усс на совещании с президентом Владимиром Путиным 10 мая.

Как сообщил глава региона в ходе совещания, посвящённого мерам восстановления российских регионов после природных пожаров, обеспечить жильём пострадавших жителей предполагается до конца лета.

Губернатор уточнил, что решать проблему планируется по двум направлениям – строительство новых домов и компенсация на самостоятельное возведение или приобретение жилья, при этом приоритетным будет первый вариант.

«Необходимый объём финансовых средств — от 2,5 млрд рублей до 4 млрд рублей — краевой бюджет выделит», — отметил Александр Усс в ходе совещания.

Глава региона сообщил, что в субботу в 60 населённых пунктах Красноярского края огонь повредил 518 домов, в результате чего без жилья остались более 1,2 тыс. человек, в том числе 200 детей. При этом, по словам губернатора, существовала угроза уничтожения почти восьми тысяч домов.

По данным МЧС, 7 мая в результате природных пожаров в регионе сгорело всего 827 строений, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. Погибли семь человек, по факту чего возбуждены уголовные дела. В тушении огня участвовало более двух тысяч человек, было применено более 540 единиц техники. Последние очаги возгорания были ликвидированы в ночь на 10 мая.

Причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём и замыкания из-за сильного ветра.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 11 мая, общая площадь природных пожаров в российских регионах в течение суток выросла более чем на 4 тыс. га, достигнув 16,9 тыс. га. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Курганской области и Хабаровском крае.

Напомним, в ходе совещания по ситуации с природными пожарами во вторник президент России Владимир Путин инициировал издание указа, регламентирующего показатели эффективности решения проблемы. Глава государства напомнил участникам совещания, в числе которых были главы российских регионов, что основные меры по борьбе с пожарами со стороны федерального центра уже приняты, а ответственность за тушение огня на открытых территориях, согласно обновлённому законодательству, лежит на местных властях.