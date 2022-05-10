Ситуацию с пожарами в российских регионах обсудят на совещании с президентом

Президент России Владимир Путин обсудит меры по сокращению масштабных природных пожаров, вспыхнувших в начале весны на территории российских регионов. Совещание пройдёт в режиме видеоконференции 10 мая.

Как сообщает пресс-служба Кремля, с докладами выступят врио главы МЧС Александр Чуприян, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, губернатор Омской области Александр Бурков, а также губернатор Курганской областей Вадим Шумков.

В совещании также примут участие глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Минприроды России Александр Козлов.

По данным МЧС, пожароопасный сезон сейчас открыт в 77 регионах России. В 49 регионах введён особый противопожарный режим, а в Курганской области и одном муниципальном образовании Хакасии действует режим ЧС.

По мнению специалистов, причинами масштабных пожаров в этом году стали перехлёст проводов, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём, а их распространению способствовал сильный ветер.

Больше всего от пожаров пострадал Красноярский край, где в 60 населённых пунктах сгорело более 800 строений. По последним данным, все очаги крупных пожаров, действовавших в регионе с субботы, ликвидированы.

На прошлой неделе глава региона Александр Усс отчитался Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий разгула стихии. Президент поручил оказать помощь семьям погибших, а также тем, кто остался без жилья в результате ЧП.

Напомним, что, согласно данным рейтинга влияния российских губернаторов Агентства политических и экономических коммуникаций за апрель, Александр Усс стремительно теряет свои позиции. Эксперты связывают это в том числе с усугублением ситуации с природными пожарами в регионе, а также экологическими проблемами края и очередными вскрывшимися коррупционными нарушениями.