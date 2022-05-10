Во время реконструкции битвы за Днепр под Новосибирском загорелся бронетранспортёр

Боевая машина загорелась во время постановки военных действий, организованных в рамках празднования Дня Победы в Бердске. В результате ЧП никто не пострадал.

Постановочные бои «Форсирование Днепра», реконструирующие битву 1943 года на берегах реки по освобождению Левобережной Украины от нацистских захватчиков, прошли 9 мая в Бердске на Мемориале Славы.

Как сообщает бердское издание «Свидетель», ЧП произошло после выстрела из пушки в бронетранспортёр. Из-под колёс машины повалил чёрный дым, а вскоре боевое средство охватило пламя.

Машину потушили участники мероприятия до приезда пожарных. При этом многие зрители восприняли произошедшее как элемент постановки.

Предполагается, что из-за дымовой шашки под дном бронетранспортёра загорелась резина.

В ГУ МВД по региону сообщают, что информация о происшествии уточняется.

Напомним, в новосибирском военном параде 9 мая приняло участие более 30 единиц военной техники.