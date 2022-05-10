Тысячи жителей Норильска почтили память ветеранов Великой Отечественной войны, выйдя на улицы во время метели

Юлия Моисеева
 
Фото Магомеда Исмаилова из группы "Норильск NEWS" соцсети "ВКонтакте"

Более десяти тысяч жителей Норильска вышли отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны в ходе общероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» 9 мая. В День Победы в заполярной столице шёл снег и дул сильный ветер.

Видео с празднованием Дня Победы в Норильске Красноярского края опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как по улице проходит внушительная колонна участников акции «Бессмертный полк», в то время как на обочинах дорог лежит снег, а толпы людей проносят фото родных, флаги и знамёна сквозь пелену снегопада.

«Бессмертный полк» в Норильске
Фото: t.me/zhitvnorilske

По данным городского совета, в этом году в акции «Бессмертный полк» в Норильске приняло участие как минимум десять тысяч человек. При этом 9 мая температура воздуха в городе опускалась до -5…-7 градусов.

Кроме того, порядка тысячи человек вышли на улицы в рамках акции на территории Дудинки.

"Бессмертный полк" в Дудинке
Фото: t.me/zhitvnorilske

«Таймырцы с гордостью несли портреты своих родных – участников войны по улицам города. С транспарантами и цветами, венками и гирляндами в колонне прошли труженики тыла, руководство муниципального района и города, воины-интернационалисты, трудовые коллективы, юнармейцы, школьники», — говорится в сообщении Telegram-канала «Норильск».

Заполярный филиал компании «Норильский никель» направил на поздравление ветеранов 1 млн 750 тыс. руб. Кроме того, компания выделила ветеранам материальную помощь в размере 50 тыс. руб. и сертификаты на приобретение бытовой техники на сумму 20 тыс. руб.

В этом году в акции «Бессмертный полк» в Сибири приняло участие более 1,1 млн человек. В 2020 и 2021 годах шествие из-за коронавирусных ограничений не проводилось.

Напомним, в Новосибирске к акции «Бессмертный полк» присоединились более 150 тыс. человек. Один из участников шествия был задержан из-за провокационной надписи на плакате.

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