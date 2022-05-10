Более десяти тысяч жителей Норильска вышли отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны в ходе общероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» 9 мая. В День Победы в заполярной столице шёл снег и дул сильный ветер.

Видео с празднованием Дня Победы в Норильске Красноярского края опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как по улице проходит внушительная колонна участников акции «Бессмертный полк», в то время как на обочинах дорог лежит снег, а толпы людей проносят фото родных, флаги и знамёна сквозь пелену снегопада.

По данным городского совета, в этом году в акции «Бессмертный полк» в Норильске приняло участие как минимум десять тысяч человек. При этом 9 мая температура воздуха в городе опускалась до -5…-7 градусов.

Кроме того, порядка тысячи человек вышли на улицы в рамках акции на территории Дудинки.

«Таймырцы с гордостью несли портреты своих родных – участников войны по улицам города. С транспарантами и цветами, венками и гирляндами в колонне прошли труженики тыла, руководство муниципального района и города, воины-интернационалисты, трудовые коллективы, юнармейцы, школьники», — говорится в сообщении Telegram-канала «Норильск».

Заполярный филиал компании «Норильский никель» направил на поздравление ветеранов 1 млн 750 тыс. руб. Кроме того, компания выделила ветеранам материальную помощь в размере 50 тыс. руб. и сертификаты на приобретение бытовой техники на сумму 20 тыс. руб.

В этом году в акции «Бессмертный полк» в Сибири приняло участие более 1,1 млн человек. В 2020 и 2021 годах шествие из-за коронавирусных ограничений не проводилось.

Напомним, в Новосибирске к акции «Бессмертный полк» присоединились более 150 тыс. человек. Один из участников шествия был задержан из-за провокационной надписи на плакате.