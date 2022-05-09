Новосибирского депутата арестовали на семь суток

Советский районный суд сегодня, 9 мая, подверг административному аресту сроком на 7 суток депутата Совета депутатов Новосибирска за призыв на несанкционированную акцию.

Как сообщила пресс-служба Советского районного суда, депутат горсовета Светлана Каверзина 4 мая 2022 на своей странице в мессенджере «Телеграмм» разместила пост следующего содержания: «Дорогие друзья! Вы, наверно, знаете, что в микрорайоне «Шлюз» отменили «Бессмертный полк». Федеральное требование. НО! Шлюз ходил на «Бессмертный полк» шестьдесят лет. Когда это еще не было мейнстримом и когда даже названия «Бессмертный полк» не было. Поэтому я предлагаю нашей шлюзовской традиции не изменять. Под мою личную ответственность. 8 мая собираемся в 10-20 на площади Шлюзовая, 26. Идем к Аллее памяти по тротуарам и пешеходным переходам. Возложение цветов. Возложение цветов не требует уведомления. Если кто-то хочет принести портреты – решайте сами. Не ждите музыки. Официально этого шествия нет. Это просто наша гражданская акция как внуков и правнуков Победителей». Это сообщение стало основанием для привлечения депутата к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

«Каверзина в судебном заседании вину в административном правонарушении не признала, пояснила, что это мероприятие планировалось исключительно как дань памяти погибшим в Великой Отечественной Войне и целью выразить несогласие с действующей властью не носило. Защитник Каверзиной ходатайствовал о прекращении дела в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения», говорится в сообщении судебного органа.

По мнению суда, Светлана Каверзина стала «организатором публичного мероприятия без подачи в установленном законом порядке уведомления публичного мероприятия». Советский районный суд признал депутата виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, и постановил «подвергнуть её административному наказанию в виде административного ареста сроком на 7 суток с отбыванием в Специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по г. Новосибирска. Срок наказания исчислять с 09 часов 25 минут 8 мая 2022 года, то есть с момента фактического задержания.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее адвокат Светланы Каверзиной прокомментировал задержание депутата горсовета.