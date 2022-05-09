Более 150 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Новосибирске

После двухлетнего перерыва в Новосибирске вновь прошел «Бессмертный полк». Более 150 тысяч человек прошли с портретами своих предков от станции метро «Октябрьская» до Дома офицеров.

Участие в шествии «Бессмертного полка приняли также губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, член Совета Федерации от исполнительной власти региона Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев и другие официальные лица.

Андрей Травников нес плакат с фамилиями. В его семье — три участника Великой Отечественной войны: два деда и дядя. Как рассказал глава региона во время пресс-подхода, оба его деда прошли войну, но, к сожалению, рано ушли из жизни, до того, как он родился. «Дядя погиб в Великую Отечественную в 1944-ом. Память о них передавали мой отец, его братья и сестры, бабушка. И эта память с детства глубоко у меня в душе», — рассказал Андрей Травников.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть шел с портретом своего дедушки – Лавина Григория Матвеевича. Дед главы города погиб на фронте в 1942 году в возрасте 44 лет. Спикер Заксобрания Андрей Шимкив принял участие в акции с акции памяти с портретом своего деда – Мальцева Семена Петровича. Семен Петрович ушел на фронт в возрасте 30 лет в августе 1941 года, вернулся с фронта по ранению в 1944 году. Служил артиллеристом, награжден медалью «За отвагу». На акции «Бессмертный полк» председатель Совета Депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев держал в руках портрет своего дедушки – Онищенко Якова Ивановича. Известно, что он был на фронте с августа 1941 по ноябрь 1941 года. Служил в звании «рядового».

Шествие «Бессмертного полка» в Новосибирске состоялось после парады Победы.

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