Впервые в состав механизированной колонны на параде Победы в Новосибирске вошла машина инженерного обеспечения и маскировки, предназначенная для ведения разведки, а также была продемонстрирована противодиверсионная машина «Тайфун». Всего в параде приняли участие более 2 тысяч военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники.

В параде Победы участвовали 20 парадных расчетов, 3 из которых женские. Колонну бронетехники по традиции на параде Победы в Новосибирске возглавил легендарный танк Т-34, который восстановили танкисты из 74 мотострелковой бригады. Принимал парад командир 41-й дивизии противовоздушной обороны, полковник Сергей Крупин. Командовал парадом командир 39-й ракетной дивизии, гвардии полковник Данил Феофанов.

Кроме легендарного танка, в параде приняла участие и другая техника времен Великой Отечественной войны.

Как рассказал диктор и комментатор парада Победы, колонну техники Ракетных войск стратегического назначения возглавила боевая противодиверсионная машина «Тайфун». Уникальность данного образца вооружения заключается в его оснащении новейшими средствами разведки и обнаружения противника, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. В состав агрегата входит беспилотный летательный аппарат. Рассказывая о машине инженерного обеспечения и маскировки, диктор отметил, что она предназначена для ведения инженерной разведки, подготовки местности для полевых позиций, маскировки следов, оставляемых ракетным комплексом при движении по проселочным дорогам.

В этом году парад Победы впервые с 2019 года прошел в допандемийном формате – в присутствии зрителей. Новосибирск вошел в число 28 регионов, где сегодня прошли и еще пройдут военные парады в честь Дня Победы.

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