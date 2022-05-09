Центр Новосибирска будет перекрыт с 9 до 23 часов 9 мая

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в Новосибирске перекрыт центр города для движения транспорта. Ограничения также введены в Ленинском, Первомайском и Советском районах города, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В связи с проведением военного парада войск Новосибирского гарнизона и артиллерийского салюта, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая вводится временное ограничение движения транспортных средств.

С 07.00 до 14.00:

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

С 14.00 до 23.00:

— по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

С 10.00 до 22.00 – по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади Труда.

С 9.30 до 11.30 – по ул. Богдана Хмельницкого на участке от ул. Бардина до ул. Театральной.

С 9.00 до 12.00 – по ул. Серебренниковской на участке от ул. Максима Горького до ул. Мостовой;

С 21.00 до 22.30 (на время проведения салюта):

— по ул. Восход на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской;

— по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади им. профессора Лыщинского;

— по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Ватутина до площади им. профессора Лыщинского;

— по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Ватутина до площади им. профессора Лыщинского;

— по ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до площади им. профессора Лыщинского;

— по эстакаде на площади Инженера Будагова.

С 7 утра и до 13 часов дня ограничена парковка по ул. Ядринцевской — на участке от Красного проспекта до ул. Каменской; по ул. Мичурина — на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе; на площади у администрации Первомайского района (ул. Физкультурная, 7).

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, где будет запрещена продажа алкоголя 9 мая.

Два главных фейерверка в День Победы в Новосибирске начнутся с перерывом в десять минут с 21:50 до 22 часов. Всего в городе прозвучат семь салютов.