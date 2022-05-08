Следственный комитет по Омской области сообщил о задержании главы города Называевска Виктора Лупиноса, которому предъявлено обвинение в злоупотребление должностными полномочиями во время масштабных пожаров.

По версии следствия, обвиняемый не организовал выполнение правил противопожарного режима, в результате чего огонь уничтожил не менее ста построек на шести улицах города, что классифицируется как ущерб в особо крупном размере.

Первый звонок в МЧС из Называевска был сделан 6 мая из местного дома престарелых, где заискрился трансформатор и огонь быстро перекинулся сначала на сухую траву, а затем и на постройки. Сам дом престарелых огонь обошел стороной, но дома барачного типа по соседству по улице Железнодорожной выгорели практически полностью. Вскоре огонь охватил еще пять соседних улиц.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Также 7 мая Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца начальника Называевского района электрических сетей ПАО «Росссети Сибири – Омскэнерго» Евгения Шаламова. Ему также предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

На месте происшествия продолжают работать следственные группы. В ходе следствия будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов власти, контролирующих органов и ресурсообеспечивающих организаций. Расследование продолжается.

Напомним, в Новосибирской области ввели особый противопожарный режим. В связи с тем, что на территории региона по-прежнему зафиксированы сложные условия, связанные с высокими рисками пожароопасности, правительство Новосибирской области приняло решение о продлении режима до 15 мая, сообщает пресс-служба облправительства. В Красноярском крае, где пожары распространились наиболее широко, работает врио главы МЧС и министр природных ресурсов.