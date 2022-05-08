В Омской области задержан мэр города, где от неисправной проводки сгорело свыше ста построек

Федор Туров
 
Задержан мэр города Называевска Виктор Лупинос
Фото Следственного комитета по Омской области

Следственный комитет по Омской области сообщил о задержании главы города Называевска Виктора Лупиноса, которому предъявлено обвинение в злоупотребление должностными полномочиями во время масштабных пожаров.

По версии следствия, обвиняемый не организовал выполнение правил противопожарного режима, в результате чего огонь уничтожил не менее ста построек на шести улицах города, что классифицируется как ущерб в особо крупном размере.

Первый звонок в МЧС из Называевска был сделан 6 мая из местного дома престарелых, где заискрился трансформатор и огонь быстро перекинулся сначала на сухую траву, а затем и на постройки. Сам дом престарелых огонь обошел стороной, но дома барачного типа по соседству по улице Железнодорожной выгорели практически полностью. Вскоре огонь охватил еще пять соседних улиц.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Также 7 мая Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца начальника Называевского района электрических сетей ПАО «Росссети Сибири – Омскэнерго» Евгения Шаламова. Ему также предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

На месте происшествия продолжают работать следственные группы. В ходе следствия будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов власти, контролирующих органов и ресурсообеспечивающих организаций. Расследование продолжается.

Напомним, в Новосибирской области ввели особый противопожарный режим. В связи с тем, что на территории региона по-прежнему зафиксированы сложные условия, связанные с высокими рисками пожароопасности, правительство Новосибирской области приняло решение о продлении режима до 15 мая, сообщает пресс-служба облправительства. В Красноярском крае, где пожары распространились наиболее широко, работает врио главы МЧС и министр природных ресурсов.

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