Главы МЧС и Минприроды РФ вылетели в Красноярский край, где продолжаются пожары

Врио министра чрезвычайных ситуаций РФ Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов вылетели в Красноярский край, где бушуют пожары. После этого они планируют отправиться в Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области, где также складывается пожароопасная обстановка.

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс объявил в регионе режим ЧС после того, как пожары охватили 12 муниципальных районов. Всего на тот момент насчитывалось 273 очагов возгорания в 18 городах и поселках. Самый массовый пожар произошёл в городе Уяре, где был уничтожен 201 дом. Погибло, по данным разных источников, от пяти до семи человек, девятнадцать получили травмы, двенадцать оказались на больничной койке, из них двое в тяжелом состоянии.

О ситуации с пожарами губернатор доложил лично президенту Владимиру Путину. «Президент выразил сочувствие красноярцам и поставил задачу в кратчайшие сроки принять все меры для того, чтобы восстановить утраченное, естественно в первую очередь сосредоточиться на оказании помощи людям», – сообщил Александр Усс на оперативном штабе по ЧС.

8 мая, по данным регионального МЧС, удалось потушить пожары на территории четырех районов – Боготольского, Козульского, Шарыповского и Абанского, на площади 3 761 кв. метров. В Дзержинском, Канском, Пировском, Рыбинском, Уярском, Боготольском, Ачинском, Большеулуйском, Большемуртинском и Казачинском районах борьба с огнем продолжается.

Согласно прогнозу синоптиков, сильные порывы ветра (до 20 метров в секунду), которые обострили пожароопасную обстановку, сохранятся по всему югу Красноярского края, а также на территориях Хакасии и северо-западе Иркутской области до 11 мая.

Что касается обещанной президентом компенсации, сегодня правительство края сообщило, что всем гражданам, пострадавшим от пожаров, начнут выплачивать по 15 тысяч рублей, как только заработают банки и казначейство после выходных. Пострадавшие могут также заявить на выплату от 20 тысяч рублей при частичной утрате имущества до 50 тысяч при полной его утрате.

Власти Иркутской области обещали погорельцам выплаты от 10 до 100 тысяч (при полной потере имущества, но не более 300 тысяч на семью) и матпомощь в размере 5 тысяч рублей.

«Чтобы сократить сроки строительства жилья для тех, кто потерял свое при пожаре, мы будем использовать наработанные типовые проекты строительства домов. Это уже не первый опыт восстановления инфраструктуры. Постараемся в кратчайшие сроки жильё людям восстановить» – добавил заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Козупица.