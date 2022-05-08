В Новосибирске эвакуировали бизнес-центр STALIN-HOUSE

Утром 8 мая пожарные эвакуировали бизнес-центр STALIN-HOUSE по адресу Титова, 22а. По сообщению ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 08:40.

Эпицентром пожара была электрощитовая комната в офисе центра «Здравица» на четвертом этаже. К моменту прибытия пожарных около двадцати человек успели эвакуироваться из здания самостоятельно. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

На ликвидацию открытого горения потребовалось около сорока минут. На текущий момент пожар полностью потушен. Пострадавших, по информации МЧС, нет.

STALIN-HOUSE представляет собой восьмиэтажный комплекс апартаментов с торгово-офисными помещениями и подземной парковкой. Застройщиком проекта выступает ООО «Ренессанс и К».