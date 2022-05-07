В Новосибирском художественном музее заработала выставка фотографий участников Великой отечественной войны. Фотохудожник Евгений Иванов отказался от традиционного «парадного портрета» и сделал акцент на психологии и реальной жизни ветеранов.



Председатель Новосибирского отделения Союза фотохудожников России Евгений Иванов представил 6 мая в Художественном музее свою новую выставку «Память как инструмент перемен».

На протяжении многих лет фотограф снимает ветеранов Великой отечественной войны в их домах, создавая развернутые почти на 360 градусов панорамы. Кроме этих работ, экспозиция включает в себя приватные черно-белые портреты ветеранов крупным планом.

Выставка фотографий участников Великой отечественной войны 1 of 3

Выставку сопровождают аудиозаписи разговоров Евгения Иванова с фронтовиками, которые он делал во время фотосъемок у них дома.

«… глядя на снимок ветерана, который ныне здоров, мы радуемся тому, что герой ещё жив. А если спустя год этот ветеран покинул нас, то, наверняка мы почувствуем горечь утраты, задумаемся о скоротечности времени, о том, как жаль, что герои, которым мы обязаны своими жизнями, уходят», — говорит куратор выставки Татьяна Валова.

Выставка «Память как инструмент перемен» будет работать в Новосибирском художественном музее до 26 июня, по ул. Свердлова, 10.

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