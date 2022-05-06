Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в Омской области

В частном секторе микрорайона в Омске из-за пожара более 100 человек эвакуировали в пункт временного размещения. Площадь строений, охваченных огнем, составляет 1,3 тыс. кв. м.

В микрорайоне Новоалександровка Омска сотрудники МЧС России по региону борются с крупным пожаром, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации горят 20 строений и трава.

«Площадь пожара составляет: 1 300 кв.м. — строения и 1 800 кв.м. — трава.

В пункт временного размещения силами администрации района эвакуированы 105 человек», — указано в сообщении.

Еще один пожар специалисты ликвидируют в Называевском муниципальном районе Омской области — пламя распространилось на 29 строений:20 жилых домов и 9 нежилых. Позже в телеграм-канале губернатора Омской области Александра Буркова появилась информация о том, что в результате происшествия пострадало 52 строения, из них 29 жилых домов.

«Для ликвидации возгораний, помимо пожарной техники, задействовали автомобили коммунальных служб и сельхозтехнику, силы Росгвардии и УМВД. Пожар уже локализовали, но из-за порывистого ветра угроза новых возгораний сохраняется», — указано в сообщении.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Из-за пожара силами администрации Называевского района были эвакуированы 20 человек из дома престарелых Отмечается, что в 18:06 пожар локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м. Сотрудники ведомства не допустили переход огня на социальный объект.

В связи с увеличением числа пожаров губернатор Омской области дал поручение ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации.

«Всем, кто остался без жилья из-за пожара, обязательно поможем. Никого в беде не оставим», — указано в сообщении главы региона.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, по факту происшествий ведомство организовало проверки.

Напомним, в Новосибирской области ввели особый противопожарный режим. В связи с тем, что на территории региона по-прежнему зафиксированы сложные условия, связанные с высокими рисками пожароопасности, правительство Новосибирской области приняло решение о продлении режима до 15 мая, сообщает пресс-служба облправительства.