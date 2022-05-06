Мокрый снег и дождь прогнозируют синоптики в предпраздничный день в Новосибирской области

Стал известен прогноз погоды на День Победы и предпраздничные дни в Новосибирской области. В ночь 8 мая синоптики прогнозируют в регионе местами небольшие дожди с мокрым снегом, днем преимущественнобез осадков.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 7 мая в Новосибирской области температура воздуха составит +3…+8 градусов, местами ожидается похолодание до -2, днем воздух прогреется до 8…13 градусов выше нуля. В регионе прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы ночью до 24 м/с, днем — до 20 метров в секунду. Дневная температура воздуха в Новосибирске составит +10…+12 градусов.

В ночь с 7 на 8 мая столбик термометра опустится до отметки -4…+1 градус, днем ожидается потепление до +10…+15 градусов. Ночью местами прогнозируются небольшие дожди с мокрым снегом, днем преимущественно без осадков. Ветер сменит направление на северное, ночью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 м/с, днем скорость ветра составит 4-9 м/с, местами порывы до 14 метров в секунду.

Ночью 9 мая в Новосибирской области температура воздуха составит -3…+2 градуса, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 12 м/с.

В ночь с 9 на 10 мая столбик термометра будет держаться на отметке -2…+3 градуса, дневная температура воздуха составит 17…22 градуса выше нуля. 10 мая синоптики не прогнозируют осадки, ветер юго-восточный, 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 8 мая в Новосибирске температура воздуха составит -1…+1, днем воздух прогреется до +10…+12 градусов, осадки не ожидаются. В ночь с 8 на 9 мая столбик термометра будет держаться на отметке 0…+2 градуса, днем — 13…15 градусов выше нуля.

Напомним, в Новосибирске опубликовали программу торжественных мероприятий Дня Победы. Для жителей отдаленных районов города будет организован дополнительный транспорт, на котором они смогут уехать после праздничных мероприятий.