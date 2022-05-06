В Новосибирске опубликовали график отключений горячей воды

С 12 мая в Новосибирске Сибирская генерирующая компания приступит к гидравлическим испытаниям теплосетей. Специалисты опубликовали график отключений горячей воды в городе.

11 мая в Новосибирске завершится отопительный сезон. На следующий день, 12 мая, Сибирская генерирующая компания (СГК) приступит к гидравлическим испытаниям теплосетей — специалисты будут проверять трубы на плотность и прочность, сообщает пресс-служба организации.

«Испытания теплосетей и последующее устранение всех выявленных дефекты пройдут в 13 этапов — с 12 мая до 23 июля», — уточнили в пресс-службе компании.

По данным СГК, с 12 по 24 мая отключения запланированы на некоторых улицах Заельцовского, Железнодорожного, Центрального и Дзержинского районов Новосибирска.

С 24 по 31 мая без горячей воды останется ряд улиц в Октябрьском и Первомайском районах города. Ознакомиться со списком улиц по контурам отключений горячей воды можно на сайте Сибирской генерирующей компании.

В СГК напомнили, что в период испытаний температура воды в трубах не превышает +40 градусов, однако жителям города необходимо соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды, провалу в земле или асфальте.

Отмечается, что при наличии технической возможности специалисты будут завершать работы раньше установленного предельного срока отключения.

Напомним, в середине апреля Сибирская генерирующая компания составила рейтинг УК и ТСЖ на основе платежей за отопление и горячую воду за 2021 год. Самый большой долг перед СГК по платежам оказался у ООО УК «Новый город» — свыше 10,7 млн рублей.