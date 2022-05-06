На улице Станиславского в Новосибирске выполнен гарантийный ремонт дороги. Подрядная организация устранила дефекты и привела дорожное полотно в нормативное состояние, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт участка ул. Станиславского от площади Труда до площади им. Станиславского (48 тыс. 339 кв. метров) выполнялся в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы были завершены в октябре прошлого года.

«На момент приемки объекта в эксплуатацию нарушений зафиксировано не было, но в процессе эксплуатации автомобильной дороги появилась колея, а дорожное покрытие местами раскрошилось, – рассказал начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов. – В марте мы провели обследование, где все эти замечания зафиксировали, выдали претензию подрядной организации – ООО «Новосибдорстрой» – со сроком устранения до 15 мая. В настоящее время выявленные замечания устранены – 15 тыс. кв. метров дорожного покрытия заменены за счет средств подрядной организации, в том числе выполнена дорожная разметка. Работы контролировались лабораторией заказчика, проверялось качество асфальтобетонной смеси, толщина покрытия соответствует проекту, взяты вырубки».

В Новосибирске на гарантии находятся 322 объекта улично-дорожной сети, 124 из них – в рамках нацпроекта БКД (ремонт проводился с 2017 по 2021 годы). Общая площадь участков, которые находятся на гарантии, 3 млн кв. метров. Все объекты были обследованы. На 296 тыс. кв. метров дорожного полотна были выявлены нарушения. Срок устранения всех замечаний по ним – 1 июня 2022 года.

«Сегодня подрядчики не отказываются от выполнения своих гарантийных обязательств, – сообщил Виктор Хихлов. – На 22 объектах гарантийный ремонт уже завершен».

Ранее мэр Анатолий Локоть проконтролировал благоустройство новосибирских дворов. На ремонт дворовых территори из бюджета города направят около 600 млн рублей.