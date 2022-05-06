Жителям отдалённых районов Новосибирска организуют дополнительный транспорт после празднования Дня Победы (расписание)

Мэрия Новосибирска опубликовала расписание автобусов, троллейбусов и трамваев, на которых жители отдалённых районов города смогут уехать после праздничных мероприятий 9 мая. Для этих целей запустят дополнительный транспорт.
Площадки общественного транспорта, откуда можно будет добраться в отдалённые района города после праздничных мероприятий в честь Дня Победы, будут организованы в Новосибирске на остановках «Речной вокзал», «Дом Ленина», «Площадь Калинина», «Площадь Маркса», «Магазин Кристалл», «Вокзал Новосибирск-Главный», «Метро Студенческая», «Улица Мостовая», «Улица Восход», «Улица Зыряновская», а также на пересечении улицы Фрунзе и Красного проспекта, на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта и на улице Мичурина (от Фрунзе до Ядринцевской).
Остановка «М. «Речной вокзал» – в 21.30.
Автобусы:
— № 8 «Речной вокзал – Цветной проезд»;
— № 9 «Речной вокзал – Юго-Западный ж/м»;
— № 13 «Речной вокзал – Ключ-Камышенское плато»;
— № 21 «Речной вокзал – УМ-3»;
— № 36 «Речной вокзал – Микрорайон «Щ»;
— № 54 «Речной вокзал – ул. Твардовского».
Остановка «Дом Ленина» – в 21.00.
Автобусы:
— № 18 «Дом Ленина – Ключ-Камышенское плато»;
— № 97 «Дом Ленина – Цветущая Плющиха».
Троллейбусы:
— № 7 «Дом Ленина – Станиславский ж/м»;
— № 8 «Дом Ленина – Затулинский ж/м»;
— № 8 «Дом Ленина – Сад им. Дзержинского».
На пересечении ул. Фрунзе и Красного проспекта – в 21.00.
Троллейбусы:
— № 5 – в направлении остановки «Городской аэропорт»;
— № 8 – в направлении остановки «Ул. Учительская»;
— № 8 – в направлении остановки «Ул. Лазурная».
На пересечении ул. Гоголя и Красного проспекта – в 21.30 – троллейбусы № 23 – в направлении остановки «Сад им. Дзержинского».
Остановка «Площадь им. Калинина» – в 21.50.
Автобусы:
— № 14 – «Площадь им. Калинина – пос. Северный»;
— № 15 – «Площадь им. Калинина – Микрорайон «Стрижи»;
— № 27 – «Площадь им. Калинина – Северное кладбище»;
— № 30 – «Площадь им. Калинина – Цветущая Плющиха»;
— № 34 – «Площадь им. Калинина – Ул. Тюленина».
Остановка «Вокзал «Новосибирск-Главный» – в 21.50.
— автобус № 3 – «Вокзал «Новосибирск-Главный» – пос. Северный»;
— троллейбус № 23 – «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Сад им. Дзержинского».
Остановка «М. «Площадь Маркса» – в 21.50.
Автобусы:
— № 16 – «М. «Площадь Маркса» – Затон»;
— № 29 – «М. «Площадь Маркса» – Юго-Западный ж/м»;
— № 43 – «М. «Площадь Маркса» – Белые Росы»;
— № 57 – «М. «Площадь Маркса» – Микрорайон «Чистая Слобода».
Троллейбусы:
— № 7 – «М. «Площадь Маркса» – Станиславский ж/м»;
— № 29 – «М. «Площадь Маркса» – Северо-Чемской ж/м».
Остановка «Магазин «Кристалл» – в 21.50.
Троллейбусы:
— № 8 – «Магазин «Кристалл» – Затулинский ж/м»;
— № 60 – «Магазин «Кристалл» – Затулинский ж/м».
Остановка «М. «Студенческая» – в 21.50.
Автобусы:
— № 45 – «М. «Студенческая» – Чемской бор»;
— № 68 – «М. «Студенческая» – ст. Матвеевка».
Улица Мичурина (от ул. Фрунзе до ул. Ядринцевской) – в 21.00 – трамвай № 13 «Ул. Мичурина – Гусинобродское шоссе».
Остановка «Ул. Мостовая» – в 21.00 – трамвай № 13 «Ул. Мостовая – Гусинобродское шоссе».
Остановка «Ул. Восход» – в 21.30.
Троллейбусы:
— № 7 – «Ул. Восход» – Станиславский ж/м»;
— № 7 – «Ул. Восход» – Ул. Лазурная».
Остановка «Ул. Зыряновская» – в 21.30 – трамвай № 13 «Гусинобродское шоссе – Ул. Писарева».
Ранее мэрия Новосибирска обнародовала список улиц, где 9 мая будет запрещено продавать алкогольные напитки.