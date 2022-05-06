К осени в Новосибирске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершат реконструкцию улицы Кедровой – одного из самых проблемных выездов из мегаполиса. Ситуация с пробкам на этой дороге особенно обострилась в последние годы в связи со строительством новых микрорайонов в северной части города. Сегодня строители приступают к завершающему этапу реконструкции.

Реконструкция улицы Кедровой, связывающей Мочищенское шоссе с улицей Краузе, ведется с ноября 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В текущем году здесь планируют закончить работы и добавить дороге две дополнительные полосы движения. Ход работ на северном выезде из города 5 мая проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он назвал верным решение строителей приступить к завершающему этапу работы до майских праздников, чтобы как можно раньше завершить реконструкцию северного выезда из города.

«Я доволен тем, что строители вышли на работы до праздника. Улица Кедровая — это один из переходящих объектов дорожного строительства. Этот год станет для него завершающим. Въезд в город со стороны Кедровой очень важный, здесь очень большая интенсивность движения. Поэтому необходимо завершить реконструкцию в сжатые сроки, — подчеркнул Анатолий Локоть. – Отмечу, что в городе уже возобновили подобные работы на Гусинобродском шоссе и ул. Ипподромской. После праздников строители приступят к улице Большая в Ленинском районе. Это те работы, которые касаются не просто капитального ремонта, а реконструкции наших магистралей, трасс, въездов в город. Такой ранний старт гарантирует и выполнение сроков, и качество выполняемых работ, за чем будем следить очень внимательно».

Автодорога по ул. Кедровой на участке от Мочищенского шоссе до городской черты имеет протяжённость 2,64 км. Создание четырехполосной магистрали разбито на два этапа. Первый этап – участок дороги от дома № 9 на ул. Лобачевского до городской черты (ул. Краузе). Его длина составляет порядка 660 м. Этот участок был расширен с двух полос до четырех в ноябре 2020 года. Генподрядчиком работ выступило ООО «Союздорстрой».

С ноября 2020 года АО «Новосибирскавтодор» проводит работы на втором этапе реконструкции – участке от Мочищенского шоссе до дома № 9 на ул. Лобачевского, его протяжённость 1980 метров.

Напомним, что недалеко от ул. Кедровой расположено небольшое озеро, которое наполняется за счет стока поверхностных вод. По экологическим соображениям и пожеланиям местных жителей мэрией Новосибирска совместно с подрядчиком было принято решение построить очистные сооружения для воды, попадающей в озеро. Такие фильтры уже созданы на первом этапе реконструкции дороги.

Вместе с тем, в ходе работ на заболоченной местности строители выяснили, что водопропускная труба, расположенная под землёй, находится в неудовлетворительном состоянии. В ближайшее время её планируют заменить – и только после этого приступать к сооружению ливневой канализации. Все необходимые изменения в проектную документацию планируют внести до 20 мая.

В целом, согласно контракту, заключенному с АО «Новосибирскавтодор», стоимость работ на улице Кедровой в 2022 году оценивается в 338 млн рублей. Однако произошедшее за последнее время удорожание строительных материалов вызвало необходимость пересмотра условий. По данным подрядчика, дополнительные затраты на реконструкцию дороги оцениваются в 48 млн. рублей. В настоящее время АО «Новосибирскавтодор» готовит пакет документов для минтранса с обоснованием удорожания. В случае подтверждения информации со стороны министерства, будет подписано дополнительное соглашение, подразумевающее увеличение объемов работ.

Как отметил директор по строительству АО «Новосибирскавтодор» Андрей Рожко, на сегодня сложностей с выполнением реконструкции нет, и все строительные материалы для осуществления дорожных работ закуплены в полном объеме.

Уже в прошлом году на участке были выполнены масштабные работы по переносу коммуникаций, снесены и вывезены деревья и кустарники, уложен нижний слой асфальтового покрытия. Сейчас ведутся работы по устройству ливневой канализации, укладываются последующие слои дорожного покрытия, бортовые камни.

«Это завершающий участок реконструкции, который преобразует двухполосную дорогу в четырёхполосную. Покрытие дороги – железобетон. На всем протяжении будет устроено освещение, тротуары. Уже установлены кабели связи и электроснабжения», — уточнил Андрей Рыжко.

Строители стараются минимизировать последствия работ для автомобилистов – все работы по устройству асфальтобетона, стесняющие движение, производятся в ночное время. Кроме того, для движения сохраняются две существующие полосы, пока проводятся земляные работы для устройства дополнительных полос.

Строители обещают завершить все работы на Кедровой уже в сентябре текущего года, несмотря на то, что официальный срок окончания работ, указанный в контракте – октябрь 2022 года. После реконструкции дорожного полотна вдоль улицы появятся тротуары, шесть светофоров и семь остановочных павильонов. Также будут смонтированы 143 опоры наружного освещения. Для безопасности автомобилистов и пешеходов установят двустороннее парапетное и пешеходное ограждения.

Напомним, в течение 2022 года в Новосибирске ремонтные работы проведут на 28 дорожных объектах города. Общая протяженность участков составляет почти 32 км, из них около 23,9 км — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, в рамках гарантийных обязательств подрядчики до 1 июня устранят разрушения по колейности. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, с запуском четырех асфальтобетонных заводов объем поддерживающего ремонта увеличился в разы.