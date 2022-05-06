Пробок станет меньше: в Новосибирске расширят ещё одну дорогу

Марина Цурмаст
 
реконструкция улицы Кедровой
Строители обещают завершить все работы на Кедровой уже в сентябре текущего года, несмотря на то, что официальный срок окончания работ, указанный в контракте – октябрь 2022 года. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

К осени в Новосибирске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершат реконструкцию улицы Кедровой – одного из самых проблемных выездов из мегаполиса. Ситуация с пробкам на этой дороге особенно обострилась в последние годы в связи со строительством новых микрорайонов в северной части города. Сегодня строители приступают к завершающему этапу реконструкции.

Реконструкция улицы Кедровой, связывающей Мочищенское шоссе с улицей Краузе, ведется с ноября 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В текущем году здесь планируют закончить работы и добавить дороге две дополнительные полосы движения. Ход работ на северном выезде из города 5 мая проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он назвал верным решение строителей приступить к завершающему этапу работы до майских праздников, чтобы как можно раньше завершить реконструкцию северного выезда из города.

«Я доволен тем, что строители вышли на работы до праздника. Улица Кедровая — это один из переходящих объектов дорожного строительства. Этот год станет для него завершающим. Въезд в город со стороны Кедровой очень важный, здесь очень большая интенсивность движения. Поэтому необходимо завершить реконструкцию в сжатые сроки, — подчеркнул Анатолий Локоть. – Отмечу, что в городе уже возобновили подобные работы на Гусинобродском шоссе и ул. Ипподромской. После праздников строители приступят к улице Большая в Ленинском районе. Это те работы, которые касаются не просто капитального ремонта, а реконструкции наших магистралей, трасс, въездов в город. Такой ранний старт гарантирует и выполнение сроков, и качество выполняемых работ, за чем будем следить очень внимательно».

реконструкция улицы Кедровой
В течение 2022 года в Новосибирске ремонтные работы проведут на 28 дорожных объектах города. Фото пресс-центра мэрии Новосибирска

Автодорога по ул. Кедровой на участке от Мочищенского шоссе до городской черты имеет протяжённость 2,64 км. Создание четырехполосной магистрали разбито на два этапа. Первый этап – участок дороги от дома № 9 на ул. Лобачевского до городской черты (ул. Краузе). Его длина составляет порядка 660 м. Этот участок был расширен с двух полос до четырех в ноябре 2020 года. Генподрядчиком работ выступило ООО «Союздорстрой».

С ноября 2020 года АО «Новосибирскавтодор» проводит работы на втором этапе реконструкции – участке от Мочищенского шоссе до дома № 9 на ул. Лобачевского, его протяжённость 1980 метров.

Напомним, что недалеко от ул. Кедровой расположено небольшое озеро, которое наполняется за счет стока поверхностных вод. По экологическим соображениям и пожеланиям местных жителей мэрией Новосибирска совместно с подрядчиком было принято решение построить очистные сооружения для воды, попадающей в озеро. Такие фильтры уже созданы на первом этапе реконструкции дороги.

Вместе с тем, в ходе работ на заболоченной местности строители выяснили, что водопропускная труба, расположенная под землёй, находится в неудовлетворительном состоянии. В ближайшее время её планируют заменить – и только после этого приступать к сооружению ливневой канализации. Все необходимые изменения в проектную документацию планируют внести до 20 мая.

В целом, согласно контракту, заключенному с АО «Новосибирскавтодор», стоимость работ на улице Кедровой в 2022 году оценивается в 338 млн рублей. Однако произошедшее за последнее время удорожание строительных материалов вызвало необходимость пересмотра условий. По данным подрядчика, дополнительные затраты на реконструкцию дороги оцениваются в 48 млн. рублей. В настоящее время АО «Новосибирскавтодор» готовит пакет документов для минтранса с обоснованием удорожания. В случае подтверждения информации со стороны министерства, будет подписано дополнительное соглашение, подразумевающее увеличение объемов работ.

Как отметил директор по строительству АО «Новосибирскавтодор» Андрей Рожко, на сегодня сложностей с выполнением реконструкции нет, и все строительные материалы для осуществления дорожных работ закуплены в полном объеме.

Уже в прошлом году на участке были выполнены масштабные работы по переносу коммуникаций, снесены и вывезены деревья и кустарники, уложен нижний слой асфальтового покрытия. Сейчас ведутся работы по устройству ливневой канализации, укладываются последующие слои дорожного покрытия, бортовые камни.

«Это завершающий участок реконструкции, который преобразует двухполосную дорогу в четырёхполосную. Покрытие дороги – железобетон. На всем протяжении будет устроено освещение, тротуары. Уже установлены кабели связи и электроснабжения», — уточнил Андрей Рыжко.

Строители стараются минимизировать последствия работ для автомобилистов – все работы по устройству асфальтобетона, стесняющие движение, производятся в ночное время. Кроме того, для движения сохраняются две существующие полосы, пока проводятся земляные работы для устройства дополнительных полос.

Строители обещают завершить все работы на Кедровой уже в сентябре текущего года, несмотря на то, что официальный срок окончания работ, указанный в контракте – октябрь 2022 года. После реконструкции дорожного полотна вдоль улицы появятся тротуары, шесть светофоров и семь остановочных павильонов. Также будут смонтированы 143 опоры наружного освещения. Для безопасности автомобилистов и пешеходов установят двустороннее парапетное и пешеходное ограждения.

Напомним, в течение 2022 года в Новосибирске ремонтные работы проведут на 28 дорожных объектах города. Общая протяженность участков составляет почти 32 км, из них около 23,9 км — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, в рамках гарантийных обязательств подрядчики до 1 июня устранят разрушения по колейности. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, с запуском четырех асфальтобетонных заводов объем поддерживающего ремонта увеличился в разы.

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