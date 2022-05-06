Стал известен доход новосибирских прокуроров за 2021 год

В 2021 году доход прокурора Новосибирской области Якова Хорошева составил 6,69 млн рублей. Наибольший доход за год показал Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас — 9,3 млн рублей.

Руководство прокуратуры Новосибирской области, а также городские, районные и специализированные прокуроры региона отчитались о своих доходах за 2021 год. Отчет опубликован на сайте регионального ведомства.

Согласно документам, в прошлом году прокурор Новосибирской области Яков Хорошев заработал 6,69 млн рублей, что на 2,3 млн руб. больше, чем в 2020 году (4,38 млн рублей). Доход его супруги за год составил 414,8 тыс. рублей. В общей совместной собственности супругов находится квартира площадью 67,6 кв. метров, еще одна квартира площадью 86,8 кв. м. — в безвозмездном пользовании. В собственности прокурора региона находятся гаражный бокс на 25,7 кв. м., автомобиль Тoyota Land Cruiser.

Доход за 2021 год первого заместителя прокурора Новосибирской области Сергея Коростылева составил 4,5 млн рублей. В индивидуальной собственности сотрудника ведомства числится квартира площадью 158,3 кв. и, еще одна квартира на 85,8 кв. м. находится в безвозмездном пользовании. Доход супруги Коростылева за прошедший год составил 0 рублей, в ее собственности находится автомобиль АUDI Q7. Еще трое заместителей прокурора Новосибирской области отчитались о доходах за 2021 в 3,5-3,6 млн рублей.

Отметим, доход прокурора Новосибирска Романа Сивака за прошедший год составил 2,3 млн рублей (2020 год —2 млн рублей). В совместной собственности прокурора находится квартира площадью 85 кв. м., ему принадлежит земельный участок на 808 кв. м. и автомобиль Subaru Forester.

При этом прокурор Бердска Андрей Кузнецов отчитался о доходах в 7,9 млн рублей. В его собственности находятся два земельных участка площадью 91 кв. м. и 1,1 тыс. кв. м., жилой дом на 267 кв. м. и мотоцикл BMW F800R. Его супруга за год заработала 1,2 млн рублей. В общей долевой собственности жены прокурора — земельный участок площадью почти 1 тыс. кв. м. и жилой дом площадью 122,4 кв. м.

Самый большой доход за 2021 год оказался у Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области Ильи Черкаса — 9,3 млн рублей. Ему принадлежит автомобиль KIA Sorento, квартира в 58,7 кв. м. находится в безвозмездном пользовании.

Напомним, ранее депутаты Заксобрания Новосибирской области отчитались о доходах за 2021 год. «Континент Сибирь» изучил сведения о доходах и составил топ-10 самых состоятельных народных избранников.