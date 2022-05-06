Бывший топ-менеджер аэропорта Норильска стал фигурантом дела о коммерческом подкупе

Василий Попов
 
экс-замгендиректора по развитию инфраструктуры аэропорта Норильска обвиняется в коммерческом подкупе
Скриншот видео Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

В Красноярском крае правоохранители возбудили уголовное дело против экс-замгендиректора по развитию инфраструктуры аэропорта Норильска. Он обвиняется в коммерческом подкупе.

Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, бывший заместитель генерального директора по развитию инфраструктуры аэропорта Норильска обвиняется в совершении преступления по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый в 2018 году за денежное вознаграждение подписывал справки о выполненных работах без фактического контроля их выполнения. В ведомстве отметили, что фигурант дела действовал в интересах двух  организаций. Сумма коммерческого подкупа составила более 14 млн рублей.

«Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ, вину не признал», — указано в сообщении.

По ходатайству следствия Центральный районный суд Красноярска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время специалисты проводят следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Напомним, в конце апреля правоохранители возбудили уголовное дело по факту растраты имущества в особо крупном размере в ООО «Аэропорт «Норильск».

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