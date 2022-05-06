21:43
Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в Омской области
20:45
Мокрый снег и дождь прогнозируют синоптики в предпраздничный день в Новосибирской области
19:56
В Новосибирске опубликовали график отключений горячей воды
18:30
Дороги в Новосибирске, находящиеся на гарантии подрядчиков, будут восстановлены до 1 июня
17:52
Жителям отдалённых районов Новосибирска организуют дополнительный транспорт после празднования Дня Победы (расписание)
17:46
Стал известен доход новосибирских прокуроров за 2021 год
16:58
В Новосибирской области хоронят пятерых жителей региона, погибших в спецоперации на Украине
16:10
Бывший топ-менеджер аэропорта Норильска стал фигурантом дела о коммерческом подкупе
15:31
Красноярский губернатор упал почти на десять строчек в рейтинге влияния российских лидеров
15:30
Новые жилые дома вблизи водоёма возведут в Ленинском районе Новосибирска
14:05
Новосибирский предприниматель пойдет под суд за взятку судебному приставу
13:01
Новосибирским старшеклассникам разрешат провести выпускные впервые за два года
11:46
Стало известно, куда перенесли международный хоккейный чемпионат из Новосибирска и Омска
11:24
Новосибирский депутат объяснил сложности в реализации закона о бесперебойном горении Вечного огня
10:48
Лидер новосибирского отделения «Родины» отказался комментировать высказывание главы партии о ядерном ударе по НАТО
21:46
Четырёхлетнюю реконструкцию дороги к выезду из Новосибирска завершат осенью
20:09
В минсельхозе Новосибирской области сообщили о существенном приросте продукции птицефабрик региона
Директор компании ITConstruct
Президент сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков
Основатель компании «БурятАВТО»
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.