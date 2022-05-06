Специально для Вас. «Региональные ритейлеры еще зададут жару и поставят федералов на место»: сибирские торговые сети о ситуации на рынке

Александр Резников
 
Представители сибирских торговых сетей обсудили ситуацию на рынке
Представители сибирских торговых сетей обсудили ситуацию на рынке и дальнейшие пути развития ситуации. Фото компании "Слата"

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